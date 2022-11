Mais que fais-tu là en novembre, Valentin ?

La troupe de théâtre du Miroir remet le couvert avec Valentin, leur personnage digne d’une arlésienne. Le cabaret-spectacle musical, un peu coquin, mêle humour, sensualité et romantisme. C’est une création collective imaginée et jouée par Jocelyne Lemaire, Christine Schuddinck, Thérèse Theys, Bruno Loiseau et Claude Beyens.