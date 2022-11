Les touristes paieront une taxe communale de séjour dès l’an prochain

22 500 de rentrée euros par an

"Nous avons aussi fortement retravaillé la gestion de nos sentiers et deux nouveaux parcours ont été ouverts. Les échos sur l’entretien sont positifs. Tous ces investissements sont payés par les seuls Frasnois. Commet demander un juste retour aux visiteurs extérieurs ? Or, une taxe sur les hébergements touristiques est depuis longtemps prévue et encadrée par la circulaire budgétaire de la Région wallonne. Nous avons décidé de passer à son application", annoncera ensuite M. Dorchy. L’échevin a sondé plusieurs propriétaires de gîtes ruraux, qui préfèrent le principe d’une taxe sur les lits à un système "par nuitée" plus compliqué à mettre en œuvre. La taxe forfaitaire annuelle est ainsi fixée à 100 € par lit simple (un lit de 2 personnes équivaut à deux lits et un divan canapé-lit est considéré pour le nombre de couchages qu’il permet). Une réduction de 50% est appliquée aux établissements reconnus par le Code Wallon du Tourisme. 345 lits ont été recensés sur l’entité frasnoise. Le taux de remplissage en Wallonie picarde est en moyenne de 65%. Cette taxe devrait rapporter 22 500 euros par an dès février 2024, quand elle sera récoltée. Mais les gestionnaires de gîtes pourront l’inclure dans le prix de leur nuitée dès l’an prochain. Pour le conseiller indépendant Jacques Dupire, "ce n’est pas le meilleur moyen de dynamiser le tourisme à Frasnes-lez-Anvaing." Même sentiment chez Michel Delitte (HC) qui votera également contre cette nouvelle taxe, la trouvant "totalement indécente" Marie-Colline Leroy (Écolo) s’abstiendra en attendant d’aller rencontrer les acteurs de terrain.