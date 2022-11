La société Tereos doit aussi rendre des comptes à la Wallonie pour la pollution de l’Escaut

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 avril 2020. Une digue d’un bassin de décantation de la sucrerie Tereos se rompt à Thun-Saint-Martin, dans le Cambrésis, entraînant le déversement de quelque 100 000 m3 d’eau de lavage de betteraves. La conséquence sera dramatique: la pollution organique venue du nord de la France fera baisser le taux d’oxygène à un niveau proche de zéro, tuant une grande partie des êtres vivants du fleuve sur quelque 80 kilomètres, y compris sur le territoire de nos communes du Tournaisis.

Une quarantaine de parties civiles françaises et belges participeront au procès. "Ce qui importe beaucoup à nos yeux est la dimension transfrontalière de cette catastrophe, et que des mesures sérieuses de restauration de l’Escaut puissent être prises", indique Reinold Leplat, directeur du parc naturel des Plaines de l’Escaut. Le parc a déposé une plainte (avec constitution de partie civile) contre X conjointe avec le parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) suite à la pollution du fleuve. Pas pour se contenter d’un simple rempoissonnement mais pour envisager des solutions adaptées, telles que la restauration de berges ou la création de zones de frayères.

La Wallonie écartée d’une procédure de réparation française

Deux ans après le dépôt de la plainte, l’enjeu transfrontalier de la catastrophe sera crucial lors des débats. Par un arrêté pris dans le cadre d’une procédure de responsabilité environnementale, le préfet du Nord a déjà désigné l’entreprise Tereos comme responsable de la pollution, en lui prescrivant "la restauration de dix hectares de terrains situés à proximité du linéaire de l’Escaut afin de recréer des zones favorables à la reproduction piscicole" et en lui imposant de restaurer deux sites particuliers, de mener des études complémentaires et d’assurer un suivi de l’évolution écologique de l’Escaut.

Ces mesures de réparation ont déjà débuté. En France seulement. Car, malgré ses protestations, la Wallonie a purement et simplement été exclue de la procédure dont les effets se sont arrêtés à la frontière.

Tournai, Antoing, Brunehaut et Pecq ont déposé plainte

Des quantités incroyables de poissons, qu’on estime à une centaine de tonnes, ont péri sur la portion wallonne de l’Escaut, soit sur sur quelque 35 km.

Mais jamais l’entreprise n’a reconnu publiquement sa responsabilité dans la pollution survenue du côté belge, dont l’ampleur a été accentuée par l’absence totale d’alerte de la part des autorités française. C’est ce qui avait expliqué la réaction tardive des services compétents wallons.

Les communes de Tournai, d’Antoing, de Brunehaut et de Pecq ont déposé plainte, avec constitution de partie civile, et seront représentées lors du procès par l’avocat tournaisien Me Jean-Philippe Rivière.

La pollution a occasionné des frais pour les quatre communes concernées. "Les pompiers de la zone de secours, mais aussi des agents communaux, se sont mobilisés au côté d’agents du SPW et de membres de l’équipe du Contrat de Rivière Escaut-Lys pour essayer de sauver un maximum de poissons en les transférant dans le Petit Large de Péronnes", se souvient le bourgmestre d’Antoing, Bernard Bauwens. Du côté de Pecq, de nombreux poissons ont pu être sauvés et emmenés vers la coupure de Léaucourt.

Outre les conséquences écologiques et visuelles (la vue de milliers de cadavres de poissons), la pollution a eu de graves incidence sur la pêche. L’avocat de Région wallonne plaidera en son nom et au nom de toutes les associations qui ont fait remonter un préjudice moral ou financier: Contrat de rivière Escaut-Lys, sociétés de pêche, etc.

Des dernières observations environnementales, il ressort que la communauté piscicole naturelle dans l’Escaut wallon n’est pas encore comparable à celle observée avant la pollution.

Le procès sera extrêmement technique, on doit s’attendre à entendre beaucoup d’extraits de rapports d’expertise. Le coût des études, analyses, et de l’ensemble mesures structurelles de restauration sera réclamé par la Région wallonne au responsable de la pollution.