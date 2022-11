Baroudeur, le gobelet réutilisable qui aura permis d’éviter plus de 2 tonnes de déchets

En 2022, les gobelets réutilisables d’Ipalle ont été utilisés dans le cadre de 154 événements de différentes ampleurs (crossages, ducasses, fêtes de quartier, afterworks, fêtes scolaires, festivals…) ainsi que par 31 cafetiers lors du carnaval de Tournai et par 27 tenanciers durant la Ducasse d’Ath.

400 000 gobelets et 2 600 pichets pour 2 tonnes de déchets évités

Soit près de 400 000 gobelets et plus de 2 600 pichets ! L’intercommunale dresse ainsi un premier bilan positif depuis la mise en route de ce service. "Grâce à la quantité de gobelets jetables qui n’ont pas été utilisés lors de ces festivités locales, nous avons pu éviter plus de deux tonnes de déchets, annonce Ipalle dans un communiqué. Il s’agit d’un énorme gain environnemental, sans oublier aussi le gain économique et de temps non négligeable pour nettoyer les rues."

Ipalle rappelle qu’à partir de janvier 2023, la législation interdira totalement l’utilisation, sur l’espace public des objets en plastique jetable tels que les gobelets. "Là où le verre en verre peut être utilisé, il doit être privilégié, relève Ipalle. Mais ce n’est pas toujours possible, notamment pour des raisons de sécurité… Le gobelet réutilisable Le Baroudeur représente donc une alternative durable pour l’organisation de tous types d’événements."

Le service proposé par Ipalle l’est "à prix coûtant". "Les organisateurs commandent leurs gobelets, viennent les chercher ou se font livrer, précise l’intercommunale. Ils reçoivent alors des gobelets propres et les rendent sales. Les récipients passent ensuite par un lavage professionnel assurant le respect des mesures d’hygiène."

Concernant son utilisation en cours de festivité, une caution de 1 € par gobelet est demandée. "Obligatoire, celle-ci encourage la restitution et permet de s’assurer qu’il ne sera pas abîmé ou abandonné dans la nature. Ce système permet un haut taux de retour, de l’ordre des 94%: sur 100 gobelets utilisés, 94 sont donc récupérés."