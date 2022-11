Action syndicale, ce mercredi, devant la prison de Tournai

Les grévistes dénoncent la surpopulation carcérale. "A Tournai, la prison prend actuellement en charge 224 détenus pour 178 places", déplore Cédric Andrejuk, délégué CSC.

L’action s’inscrit également dans un contexte plus global, à l’échelon national. Les agents pénitentiaires déplorent les promesses non-tenues par le gouvernement fédéral, et la ministre de la Fonction Publique, Petra De Sutter. "En juin dernier, nous avions signé un préaccord avec la ministre dans lequel on retrouvait l’octroi de chèques-repas, d’un treizième mois et d’une revalorisation salariale attendue depuis 20 ans… Aujourd’hui, ces dispositions sont remises en question par le gouvernement qui les balaie d’un revers de la main !"

D’autres actions ne sont pas à exclure lors des prochains mercredis.