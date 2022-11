Waffle Factory, basée à Tournai, élue restauration rapide préférée des Français

L’enseigne, bien que développée à Tournai, reste pourtant méconnue en Belgique et même dans sa région. Qu’est-ce donc que Waffle Factory ?

Il s’agit d’un concept mis en place par la société Belgaufre, créée en 1987, par Stéphane Desobry, petit fils du fondateur de la biscuiterie tournaisienne du même nom. "A défaut de reprendre la fabrication de biscuits, Stéphane Desobry s’est lancé dans la confection de gaufres de Liège surgelées. Il a élaboré la recette pendant deux ans avec l’aide de son père avant de la commercialiser lui-même dans des petits stands, raconte Marine Desnerck. Malgré un bon succès, les gaufres sucrées n’étaient pas très demandées sur l’heure de table. C’est ainsi que Belgaufre a commencé à proposer des lunchs salés et que la Waffle Factory est née." Aujourd’hui, c’est le fils de Stéphane Desobry, Guillaume Desobry, qui en est le directeur général.

70 points de ventes en France

Un des points de vente français de Waffle Factory ©EdA

Le produit assez original de gaufre salé a séduit tout particulièrement nos voisins français. En 2003, un premier point de vente franchisé ouvre à Vélizy-Villacoublay, à quelques kilomètres de Paris. Depuis, 68 " fabriques de gaufres " ont ouvert partouten France, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. "La semaine dernière, nous avons inauguré un nouveau point de vente à Angers, cette semaine nous en ouvrirons deux autres à dans la Région parisienne, nous confient les chargées de communication. Nous avons en moyenne dix nouvelles boutiques par an , en France."

Les gaufres de Waffle Factory ont été vendues pendant cinq ans dans le centre commercial des Bastions avant les transformations. Malheureusement, le franchisé n’a pas souhaité poursuivre cette activité. Les gaufres salées sont toujours servies par chez nous dans le restaurant du zoning d’Orcq, juste en dessous du siège social de la société. Cette boutique sert en quelque sorte de laboratoire pour les recettes mais également de point vente test pour obtenir un retour des consommateurs sur les nouveautés.

Il existe deux autres restaurants Waffle Factory en Belgique : un à Louvain-la-Neuve et un à Bruxelles. "Les Belges sont plus attachés à la traditionnelle gaufre sucrée et le système de franchise est moins connu par chez nous, ce qui explique la différence d’engouement avec la France. De plus, sur le marché de la gaufre, la concurrence est très large en Belgique", précise Cassandre Leclercq.

Bien que la gaufre salée n’a pas encore tout à fait conquis son propre pays, elle s’exporte et séduit désormais sur un autre continent, plus particulièrement au Maroc : un premier point de vente a été inauguré à Marrakech, une deuxième devrait bientôt suivre, ainsi qu’un troisième à Casablanca.

Des recettes élaborées

Ce qui explique le succès de Waffle Factory ? Selon ses créateurs, c’est sans nul doute la singularité et la qualité de leurs produits. "Nous proposons une grande diversité de gaufres sucrées et salées à des prix cohérents. De plus, tous nos ingrédients sont frais. Dans chacun de nos restaurants, nos pétrins sont visibles, ainsi que la table de préparation pour mettre en avant nos produits et le savoir faire de nos" Waffle makers "."

Parmi les bestsellers de Waffle Factory, on retrouve la gaufre salée norvégienne composée de saumon fumé, de fromage frais et d’aneth. "C’est une recette atypique qui permet au client de prendre un risque sans en prendre trop, explique Cassandre Leclercq. Chaque saison, nous proposons aux clients de nouvelles préparations salées. Cet hiver, on retrouvera au menu une gaufre au canard. "

Waffle Factory a d’ailleurs collaboré, à la sortie du confinement, avec le chef David Dufranne du restaurant gastronomique La Petite Madeleine, pour élaborer de nouvelles recettes. "Nous voulions sortir du" tout fromage "pour opérer un changement vers des produits de qualité plus goutus. Nous réalisons un gros travail sur nos matières premières pour éviter les ingrédients que nous ne souhaitons plus, qui contiennent trop d’additifs par exemple. Nous ne voulons plus travailler qu’avec des aliments dont nous sommes fiers : du fromage d’Ambert (labellisé), du poulet français… Nous développons également notre offre végétarienne en travaillant davantage sur les légumes. "

Cette recherche de qualité a été remarquée par le public français qui, selon l’enquête, fait de Waffle Factory sa restauration rapide de prédilection depuis maintenant trois ans. Une véritable fierté pour la société tournaisienne : "Ce prix nous conforte vraiment dans nos ambitions de vouloir toujours mieux pour nos produits."