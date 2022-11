Philippe Annecour cède sa place de président du CPAS de Pecq à Rémi Cougnet

Le président du CPAS de Pecq, Philippe Annecour a donné sa démission. Cette possibilité avait déjà été évoquée lorsque Jonathan Ghilbert était susceptible de quitter ses fonctions et qu’une nouvelle majorité pouvait se former. On ne s’attendait plus à un nouveau bouleversement, mais finalement Philippe Annecour passera le flambeau à Rémi Cougnet (Community), actuellement conseiller de l’Action sociale. "L’objectif principal est de remettre les comptes du CPAS à flots. M. Cougnet est plus formé, plus affuté en matière de finances, lui transmettre la présidence est dans l’intérêt du CPAS.", explique Philippe Annecour au sujet de son successeur qui n’est d’autre que l’ancien directeur du Décathlon de Froyennes, diplômé en ressources humaines. Néanmoins, je resterai conseiller. J’ai toujours soutenu haut et fort que la gestion CPAS était un travail collectif. De plus, il y a un effort qui doit se poursuivre, j’ai connaissance des dossiers, je pourrais être utile auprès de M. Cougnet. "