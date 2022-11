Balles neuves au TC Péruwelz-Bonsecours

L’objectif reste clairement de pérenniser la vie du club et c’est donc dans cette optique que s’est tenue tout récemment une réunion en présence du bourgmestre Vincent Palermo et de l’échevin des sports Xavier Brou.

"Est-ce que la volonté est de maintenir le club en activité ? Bien évidemment, souligne le bourgmestre Palermo. Simplement, même si la commune peut intervenir de manière ponctuelle si un souci se pose au niveau des installations, l’âme du club reste la mobilisation des bénévoles envieux de pratiquer ce sport dans un superbe cadre."

Appel aux volontaires

Le comité sortant laisse un club sain financièrement et les voyants sont au vert pour la poursuite du tennis sur le site. Un nouveau comité est désormais en cours de formation. "Après six années de parfaite gestion, la famille Watteau passe la main. La liste officielle des nouveaux dirigeants sera communiquée très prochainement, confie Xavier Brou. En attendant, nous pouvons déjà annoncer la poursuite des interclubs hommes et femmes ainsi que l’organisation des compétitions de simples et de doubles durant la saison estivale. De nouveaux projets ont même émergé, comme la création d’une école de tennis afin d’initier et de faire progresser les jeunes. La volonté de la commune était de maintenir la pratique du tennis à Bon-Secours et elle s’engage à soutenir le club."

Plusieurs membres ont déjà donné leur approbation pour participer aux activités et à la vie du club à l’avenir mais un appel est lancé à tous les volontaires, bénévoles et sympathisants qui souhaiteraient rejoindre l’aventure. "Le plus important est de pouvoir entretenir les courts et le club-house. Bon-Secours est un club très convivial qui a la chance de se situer dans un cadre magnifique", plaide Xavier Brou. Les informations utiles auprès de l’échevin au 0475/80.76.83.