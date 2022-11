Telle est la décision prise par le conseil d’Administration des Amis de Tournai le 5 octobre dernier. Jusque-là et dans l’intérêt général, les relations discordantes entre les deux associations étaient mises de côté les jours de festivités.

Précisons que l’intérêt de cet article n’est pas d’attiser les tensions ou de créer une quelconque polémique. Il s’agit surtout de savoir ce qu’il adviendra du folklore historique tournaisien, lui qui, disait-on, était en train de renaître petit à petit.

Persona non grata

Créée en 2008, la Compagnie du Serment de l’Bancloque aide l’association des Amis de Tournai à la préservation des géants. Cela se traduit par des conseils, des heures de montages et d’habillages avant toute manifestation et même des financements indépendants de certains accessoires.

"Les Amis de Tournai ont la charge des poupées d’osier depuis 1975 et on ne remet pas en cause cet état de fait. Cependant, on estime que c’est la Cie qui assure le portage. Donc, on se doit, ou plutôt on se devait, de travailler ensemble sans qu’il y ait un sentiment de supériorité de l’un ou de l’autre. Il n’était pas rare que les porteurs soient évincés des prises de décisions", explique Jean-Jacques Selen, président de la Cie depuis 2016.

Lors des derniers 4 Cortèges, une altercation et plusieurs reproches sont synonymes de la goutte d’eau fait déborder le vase.

"Je ne sais pas ce qu’il se passe au début du cortège, mais à un moment, quelques porteurs viennent me chercher. Un des organisateurs fait de l’excès de zèle. Je remarque en m’approchant qu’il se jette sur le panier d’un géant et manque de le faire basculer. J’essaie de discuter avec le responsable, mais il est dans un état second. Je me laisse emporter et je le bouscule. Je reprends rapidement mes esprits et me concentre sur les déambulations", précise le président.

Dès le lendemain des péripéties, un mail rédigé par les AT mentionne l’exclusion de Jean-Jacques Selen et du trésorier de la Cie.

Deux annulations regrettées

Week-end des 23, 24 et 25 septembre. Deux événements: d’une part, le mariage de Baudouin et Alix à Ath, où le géant Louis XIV est invité, d’autre part, "Géants et minuscules" organisé par la Maison de la marionnette sur la Grand-Place de Tournai.

"L’association des AT s’est arrangée elle-même avec les équipes athoises. Les porteurs de Madame Victoire doivent soulever notre roi Soleil. Sauf que, deux jours avant, sa venue est annulée. Notre présence (le trésorier et Jean-Jacques Selen, lui-même) semble en être la raison. Nous étions effectivement réquisitionnés ce jour-là, mais pour un autre géant. Je me suis senti mal à l’aise par rapport à ces porteurs et à l’organisateur".

Le chargé de communication ajoute: "Et quand on entend dans la foule un mari dire à sa femme que si Louis XIV n’est pas présent, c’est parce que la ville de Tournai n’a pas voulu, ça fait mal".

Le scénario est un peu similaire à Tournai. Le Petit Chasseur, porté uniquement par les jeunes, est normalement au programme. Mais il est démonté quelques jours avant. Retour au hangar communal.

Cette fois, tous les membres de la Cie sont écartés. "On regrette de ne pas avoir eu la possibilité de s’expliquer en face-à-face".

Les Amis de Tournai gardent le silence

Contactés par nos soins, les Amis de Tournai ne souhaitent pas "réagir aux allégations de la Cie". Impossible d’avoir le deuxième son de cloche. Où est le vrai fond du problème ? En revient-on à un complexe de supériorité ?

Les initiatives de la Cie (inauguration de Clovis, création d’une école de jeunes porteurs et de leur géant l’Arbalétrier,…) dans l’unique but de faire "rayonner Tournai dans et hors de ses murs" dérangent-elles ? "Les AT remettent à chaque fois en question le copyright et le dépôt de la marque La Compagnie du Serment de l’Bancloque. Or, à l’époque, ils ont donné leur accord à l’unanimité".

Réévaluer la situation en après 2023

Comment vont s’organiser les prochains 4 Cortèges ? "On est déjà occupé de construire notre saison 2023 et on met ce week-end-là entre parenthèses".

À noter que l’une des tâches de Jean-Jacques Selen était également de renforcer son équipe avec des porteurs extérieurs. "C’est comme ça qu’on fonctionne. On se donne un coup de main bénévolement. L’an prochain, on célèbre le 90e anniversaire des créations d’Édouard Tréhoux, papa des géants, et on avait déjà contacté des porteurs belges et français pour l’occasion. On réévaluera la situation après 2023. Si les Amis de Tournai se plantent, on les mettra devant le fait accompli. Selon eux, personne n’est indispensable. Pour nous, la réconciliation est envisageable malgré tout. Il faut pouvoir discuter".

Thierry Glorieux: "Ce qu’il faudrait, ce sont des gens passionnés en leur sein qui puissent réfléchir à la mise en valeur de ce patrimoine toute l’année, et non pas un seul week-end".