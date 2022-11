Nicolas Bouglione pour la première fois à Tournai avec son nouveau cirque (vidéo)

Si vous connaissez, le papa, Alexandre, vous reconnaîtrez facilement le fils. Mais aujourd’hui, Nicolas - qui aura 41 ans le 23 novembre prochain - a décidé de voler de ses propres ailes avec un spectacle qui porte son nom dont l’univers s’apparente aussi à celui d’un cabaret. ©EdA

Chez nous, on connaît sans doute mieux la sixième génération représentée par Alexandre, dont le franc-parler et les coups de gueules sont aussi célèbres que le personnage.

Pas de cirque sans numéro aérien... ©EdA

Le dernier en date, qui a particulièrement marqué les esprits, il l’a poussé durant les fêtes de fin d’année, en 2021, alors que le secteur culturel commençait à reprendre ses activités après avoir été à l’arrêt durant près de deux ans pour cause de crise sanitaire. Les normes imposées par les autorités ne lui permettaient pas d’assurer la rentabilité de ses spectacles et le menaient droit à la faillite. Le pétulant directeur de cirque décida néanmoins de faire fi des interdictions en proposant son traditionnel spectacle de Noël à Bruxelles. Une attitude dictée avant tout par l’amour du métier et du spectacle, des qualités qu’il a indéniablement transmises à ses deux enfants, Anoucka et Nicolas.

Ce dernier nous a confié qu’il pensait sincèrement que la crise covidienne sonnerait l’arrêt de mort des cirques itinérants. Une perspective amère pour lui qui est né dans cet univers. Mais il faut plus qu’un virus pour arrêter un Bouglione quand il a une idée en tête. Et celle que Nicolas caressait depuis un certain temps déjà a fini par l’emporter. En février dernier, il se lançait dans l’aventure avec son propre cirque, à son… prénom.

Des artistes qui vous en mettent plein les yeux

Véritable ténor, notamment formé au conservatoire royal d’Anvers, Ingmar Ruttens campe un M. Loyal impressionnant. ©EdA

" La crise du Covid a fait très mal et plusieurs amis circassiens ont changé de métier durant cette période, nous explique Nicolas. Malgré tout, j’ai pu, petit à petit, renouer des contacts avec des artistes qui se sont montrés intéressés par le projet, même si l’on me disait qu’il fallait être fou pour le réaliser. Avec la volonté de mettre sur pied un tout nouveau spectacle dans une ambiance cabaret…"

Et ça marche plutôt pas mal si l’on en juge par l’engouement du public lors des premières représentations tournaisiennes sous le chapiteau dressé sur l’esplanade de l’Europe.

La tradition n’empêche pas la modernité... ©EdA

Fervent défenseur du cirque traditionnel, comme l’étaient d’ailleurs ses prédécesseurs, Nicolas propose ici un spectacle à la fois plein de poésie, de fraîcheur, d’humour, de sensation mais aussi de modernité.

Un vrai spectacle de cirque avec tous les ingrédients - entendre, les numéros - que l’on est en droit d’attendre pour ce type de représentation: un duo de clowns qui interagit en permanence avec le public, un "M. Loyal" qui se veut aussi être un excellent ténor à la voix étonnante, et des Circassiens de talents dans des disciplines diversifiées ; fildefériste, équilibriste, transformiste, jongleurs…

Un vent de renouveau fidèle à la tradition…

Rien de tel qu’un bon duo de clowns pour lutter contre la morosité... ©EdA

Même s’il ne peut nier qu’il est le fil d’Alexandre, tant la ressemblance est frappante, Nicolas affirme sa propre personnalité à travers ce spectacle, tout en sauvegardant la griffe Bouglione.On ne vous dévoilera ni le début, ni la fin du spectacle, pour ne pas déflorer ces deux instants magiques qui tissent le fil conducteur d’un spectacle ponctué par les interventions d’un " M. Loyal " qui nous rappelle celui des spectacles de notre enfance. C’est précisément parce qu’il permet aux adultes de retrouver les émotions qu’ils éprouvaient lorsqu’ils étaient petits tout en faisant rêver les enfants d’aujourd’hui, que ce spectacle se veut une véritable thérapie familiale contre la morosité ambiante.

Croyez-nous, cela fait un bien fou… Aussi, nous avons hâte de retrouver la troupe de Nicolas Bouglione dans la Cité du Doudou où elle installera ses quartiers (à Imagix Mons) du 23 décembre au 8 janvier, pour un tout nouveau spectacle empreint de magie… de Noël.

Des artistes venus des quatre coins du monde

Pas vesoin de courir au Qatar pour jongler avec des ballons... ©EdA

Avec Nicolas, qui se fait homme de piste quand c’est nécessaire, ils sont une dizaine d’artistes à se produire pour ce spectacle qui vous tiendra en haleine pendant deux bonnes heures.

Quand l’équilibre ne tient qu’à un fil... ©EdA

Nándor Petruska (Hongrie), Diana Boiachin (Moldavie), Davide Gallingani (Italie), Rony Genovesi(Espagne), Marine Durand Rech (France), Ofelia Nistorov (Italie), Tony Alexis (Allemagne) Stefania Iarz (Italie) et Ingmar Ruttens (Belgique) maîtrisent tous plusieurs techniques circassiennes permettant d’offrir au public une large palette de numéros variés, aériens, clownesques, magiques. Dont certains rares ou inédits sous les chapiteaux, on citera notamment le " quick change " qui consiste à changer de vêtements, mais aussi parfois d’apparence, en un temps record, ou le laser show qui vous en met plein les yeux.

Chez Bouglione, la relève est assurée... ©EdA

Les numéros sont de relativement courte durée et se succèdent à un rythme qui tient le public en haleine jusqu’au traditionnel rondeau final.

Enfin, à ceux qui demanderaient encore si l’on verra des animaux sur la piste, on rappellera que cela fait plus de 5 ans que Bouglione n’en possède plus.

Le cirque Nicolas Bouglione propose plusieurs représentations par jour jusqu’au 27 novembre sous le chapiteau dressé sur l’esplanade de l’Europe, à Tournai. Horaires et tickets sur: https ://www.nicolasbouglione.be/tournai-2022/