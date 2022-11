Constat alarmant de la commission de surveillance de la prison de Tournai

Construite en 1868 sur un schéma en étoile de quatre ailes, la prison de Tournai accueillait au 1er novembre dernier 221 détenus, dont 110 en détention préventive dans l’attente de leur jugement. Théoriquement, la capacité totale de cet établissement est de 179 prisonniers. Ceux-ci sont incarcérés dans une cellule de 9m2 en duo.

"Cette année, à deux ou trois reprises, les détenus étaient à trois dans cet espace, le dernier dormant au sol sur un matelas. De surcroît, 12 cellules ont été fermées pour cause d’insalubrité! L’absentéisme au sein du personnel de cette prison étant aigu, aucun préau (sortie en cour des détenus) n’est parfois organisé. Cela oblige les prisonniers à rester 24h sur 24h dans leur cellule", explique Jean-Pierre Grégoire, le président de cette commission.

En septembre dernier, la prison de Tournai recensait 70% de résidents belges et 30% de personnes venant du Nord de la France. La moitié des détenus était incarcérée pour des faits liés aux stupéfiants. Environ un cinquième des prisonniers étaient sous méthadone ou son équivalent, ce qui signifie une dépendance aux drogues dures.

Alors que la prison voisine de Leuze compte un nombre de condamnés de plus en plus élevé, celle de Tournai accueille un taux de plus en plus élevé de prévenus. Or, selon la commission, gérer un prévenu est psychologiquement plus compliqué, celui-ci attendant sa peine. De plus, les prévenus n’ont pas accès à toutes les activités existantes au sein de la prison. En octobre dernier, la prison de Tournai comptait quelque 170 agents équivalents temps plein, dont 140 pour la surveillance et la technique.

Outre l’absence d’investissements, le manque de gardiens et la surcharge du travail pour le personnel, la commission de surveillance épingle un manque de moyens financiers pour le bien-être des détenus. "L’enveloppe de fonctionnement ne sera pas augmentée en 2023. La prison perçoit actuellement, chaque jour, un montant de 3,60 euros pour nourrir les détenus alors que les tarifs des denrées et de l’énergie explosent. La facture mensuelle de la prison de Tournai est passée de 25.000 euros à 50.000 euros par mois! En matière de surpopulation, les SDF vont seulement arriver cet hiver tandis que les violences intrafamiliales vont seulement augmenter en ces fins de mois difficiles", précise le président.

Le rapport de la commission de surveillance de la prison de Tournai, un organe initié en Belgique par une loi en 2005, sera à présent transmis au Conseil central de la surveillance qui lui-même rendra son rapport annuel au Parlement et au ministre de la justice.