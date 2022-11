Mister Wattripont va faire « flipper » ses dauphins

Et c’est vrai qu’avec Audrey Vannerom et Jean-Paul Doeraene Doeraene à la présentation, ça risque bien de dépoter…

Programme de la soirée

Ladies and gentleman ! Dames en heren ! Mesdames et messieurs, voici donc le programme détaillé de l’élection de Mister Wattripont. Sept candidats du village vont s’affronter pour tenter de remporter ce titre durant un spectacle présenté par le duo chic et choc cité plus haut, qui devrait animer la soirée de façon désopilante et rocambolesque… Avant et après ce spectacle, écrit et mis en scène par Julien Castelain, le groupe de blues, Barius Hopless’Band fera vibrer le public dans une ambiance blues rock électrique torride !

19 h: portes ouvertes du château au public et accueil en musique par Barius Hopless’Band (verre de l’amitié, bar et petite restauration).

20 h: début du spectacle de présentation des candidats et défilé de présentation du calendrier "Les Dieux de la Bourgade" vendu aux profits de Watt’The Fun, afin d’assurer de nouveaux événements à Wattripont pour animer et créer des liens entre villageois.

21 h/21 h 30: reprise du concert de Barius Hopless’band, pendant lequel les spectateurs désigneront leur favori… Un vote aura également lieu en ligne sur internet jusqu’à 22 h.

22 h 30: après les savants calculs de Maître Jean Paul Doeraene, la proclamation aura lieu, dévoilant le nom du gagnant, du premier et du second dauphins de Mister Wattripont 2023.

Le calendrier sera mis en vente à partir de cette soirée, mais les organisateurs demandent de le précommander en le mentionnant lors de votre réservation. (le prix reste encore à déterminer).

La participation aux frais est de 20 euros (tout compris). Il n’y a que cinquante places disponibles. Une tenue "chic" est sera fortement conseillée. D’autres détails suivront sur la page Facebook de l’évenement.

Réservation obligatoire au 0497/625 887.