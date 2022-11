Le projet de nouvelle crèche ne convainc pas l’opposition à Ath

Lors du récent conseil communal, les mandataires ont été invités à approuver le cahier de charges pour le marché public afin de réaliser les travaux. L’opposition (Liste athoise) est restée très dubitative par rapport à ce projet.

"Nous pensons que d’un point de vue financier, il aurait été plus judicieux de conserver un bâtiment du patrimoine immobilier de la Ville et de le rénover" indique Pascale Nouls (LA). "Cela engendrerait moins de frais et on garderait la main mise en tant que propriétaire. Ici on nous annonce une location du rez-de-chaussée du bâtiment Solidaris (abandonné suite au regroupement régional) avec un bail de trente ans et des loyers mensuels avoisinant les 6 000 € !"

« Étiquette » malvenue ?

"Par ailleurs, même si la porte d’entrée sera séparée de celle des mutualités socialistes, la bannière mutualiste flottera au-dessus du bâtiment, imposant une étiquette sur une crèche communale censée être libre de toute conviction politique ou philosophique. Les crèches communales se doivent de rester apolitiques."

D’après ses calculs, le projet représente un coût total de plus de 2,6 millions € pour la Ville ( "sur le dos des générations à venir…"), déduction faite des subventions (250 000 €) et d’une petite intervention de Solidaris pour les abords extérieurs (30 000 €).

Pour Jessica Willocq (Écolo, échevine en charge de la Petite enfance) et Jérôme Salingue (PS, président du CPAS), le projet a toute sa pertinence dans la mesure notamment où il aurait été nécessaire d’effectuer des investissements importants pour améliorer les locaux actuels (rue de la Station). La localisation leur semble aussi idéale. "Un autre dossier avait été précédemment monté, avec une intervention de la Ville de 1,5 million €…"

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), insiste sur le fait que l’indépendance de la crèche sera totalement assurée. "Et la Ville ne dispose pas de telle infrastructure pour ce projet ; ce que nous avons vendu, ce sont des maisons et un restaurant…"

Secteur privé

Pascale Nouls, par ailleurs, se dit consciente du fait qu’il y a des listes d’attente pour obtenir une place pour un enfant dans une crèche. "Mais pendant ce temps, on parle également de la fermeture de crèches privées dans l’entité athoise… Avez-vous eu des contacts avec elles ? Y a-t-il eu une aide, un soutien de la Ville ? Avez-vous envisagé des projets communs qui combineraient public et privé ?"

"Par ailleurs disposez-vous du taux de natalité sur la région d’Ath pour vérifier l’adéquation entre l’offre et la demande au niveau du nombre de places qui seront offertes dans les crèches ?"

Bruno Lefebvre précise que des contacts sont établis avec le secteur privé afin d’examiner ses difficultés. "Et les demandes sont bien énormes" insiste-t-il. "Il faut compter douze ou treize mois avant d’obtenir une place dans une crèche…"