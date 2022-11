Deux immeubles mitoyens se sont couchés sur la voie publique, ceux de France Loisirs et de vêtements pour enfants Tape à l’œil.

Le premier était vide suite à des soucis financiers, voici près d’un an, et le second fermé pour travaux.

Ce bloc commercial et d’appartements est situé rue Pierre Mauroy, sur le tronçon situé entre la magnifique église Saint-Maurice et l’hôtel Carlton. Plus largement entre la mairie à l’opéra.

Un journaliste de notre confrère de La Voix du Nord se rendant à sa rédaction proche au moment du drame explique qu’il a vu des briques commencer à tomber et qu’il a juste eu le temps de faire marche arrière… Il n’y a pas eu d’explosion.

Une évacuation s’est justement déroulée dans la nuit de vendredi à samedi suite à certaines craintes aujourd’hui avérées. Cela a évité un nombre conséquent de victimes…

Le périmètre est bouclé. Les pompiers interviennent. La reconnaissance cynophile est en cours.

La maire de Lille, Martine Aubry, est rapidement descendue sur les lieux. Elle s’est exprimée à proximité :

" L’immeuble du n°44 a entraîné celui du n°42.

Il n’y a a priori pas de mort ni de blessé. Nous avons évacué l’immeuble cette nuit car la police municipale et les pompiers ont été informés par un jeune rentrant tard, vers 3 heures, qu’il y avait des désordres dans l’immeuble (...) Nous avons pris un arrêté de péril et nous avons évacué tout le monde. Si cette personne ne nous avait pas joints cette nuit, il y aurait eu des morts, ce matin. J’en tremble...

Un homme se trouvait dans l’immeuble arrière qui ne s’est pas effondré. Nous l’avons évacué. Il était seul dans cette partie. "