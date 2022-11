Voici l’enseignement vu par les "Dossiers Tournai – Tournaisis" en 1976: "Dès 1842, chaque commune doit avoir une école primaire (Loi Nothomb). Mal équipées par les édiles communaux, souvent analphabètes, les classes sont surpeuplées, avant 1914, avec 70 élèves l’hiver, moins l’été car les élèves étant aux champs".

Plan de l’école de la Justice approuvé par la Ville en 1878. ©ÉdA

Qui va piano ?

Il est difficile de comprendre l’inertie des pouvoirs communaux, tant catholiques que libéraux, durant des décennies. L’initiative de Melle Cuignet ouvrant deux écoles primaires à la rue Madame en 1819-20, avec réorganisation en 1843 en trois classes, est rare à l’époque. D’autant que la gratuité mais encore les fournitures y sont gratuites pour les enfants défavorisés. C’est la n° 1 qui deviendra l’école "Paris".

Concurrencer l’école Marvis fut impossible pour l’établissement des Frères rue Marvis. ©ÉdA

Les édiles tournaisiens prennent une première résolution en 1858. L’école est payante "afin d’attirer les élèves de milieux plus favorisés, là où les parents répugnent à envoyer leur progéniture en école gratuite". (En 1922, le conseil communal admet la gratuité "des enfants domiciliés à Tournai, issus de familles modestes"). Elle ouvre rue Hôpital Notre-Dame, avec trois instituteurs payés 800 frs/an. Le minerval y est fixé à 44 frs/an pour l’inférieur et 55 pour le moyen et supérieur (réduit à 35 et 40 frs en 1863).

Il faut attendre 1919-1920 pour que l’enseignement primaire soit obligatoire et gratuit, et la rentrée 1983-84 pour accéder à la mixité.

A deux pas de l’église et de l’école libre, la Communale d’Allain n’eut qu’une brève existence. ©ÉdA

Quadriller la ville

Les responsables communaux libéraux se sont-ils avisés de leur devoir envers la jeunesse ou est-ce par une pensée politique et électoraliste ? Au XIXe: on construit des écoles neuves, mieux éclairées, plus spacieuses, plus confortables.

La biographie de Stiénon du Pré, nous éclaire sur ce soudain déploiement de l’officiel en affirmant que "ce bourgmestre a ramené au pouvoir les catholiques après 40 années de régime libéral".

Ouvrir de nouvelles écoles dans des quartiers à forte population, à proximité d’établissement catholiques, profitant habilement de terrains libérés par le démantèlement de la citadelle et des remparts, c’est évidemment de bonne guerre.

Ce contrat d’institutrice est français; le Belge n’était guère plus favorable. ©ÉdA

L’école n° 2 est un bel exemple ; elle ouvre ses portes, après des travaux d’un coût de 168.488,47 francs, en 1904 ou 1905 avec quatre classes pour garçons et autant pour filles, séparées par la maison du directeur, rue de la Justice. Engoncée dans les rues des Ingers et Chèrequefosse, l’école libre a de quoi se faire du souci.

Au boulevard du Hainaut (actuel boulevard des Combattants) s’installe en 1877 l’école n° 4 (l’actuelle école Arthur Haulot dont les classes de primaire viennent d’emménager à Vaulx) ; un abord facile grâce à la voie nouvelle, intéressant pour les habitants d’un quartier en pleine mutation avec extension vers Allain. Derrière un haut mur, s’étalent les classes pour filles ou garçons dans une bâtisse simplement fonctionnelle. Rue, Marvis, au 82, l’école des Frères de la Doctrine Chrétienne souffre de cette proximité et finira par fermer.

L’école n° 5 ou du Château s’ouvrira rue du Viaduc avant de s’implanter en 1895 à l’avenue Leray. Bonne nouvelle pour le quartier éponyme mais aussi pour les habitants d’au-delà du Viaduc de plus en plus nombreux depuis la chute des murailles, L’école, devenue obsolète, sera reconstruite totalement en 1986.

Clin d’œil: une école communale, gardienne et primaire, est prévue à Allain (une décision du conseil communal du 25 mai 1907) mais s’avère un échec et ferme vers 1925. Raison: énormément de patrons des carriers sont catholiques et l’école libre y est privilégiée au grand dam des carriers.

(à suivre)