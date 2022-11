Le hall sportif de Rumes coûtera finalement près de 4 millions

"le montant des quatre lots s’élève à 3.654.134€ tout compris, contre une estimation (avant la crise) de 3.447.713€, soit une augmentation de 5,99% ce qui nous semble maîtrisé à la vue de la hausse des prix que nous connaissons actuellement", a indiqué Jérôme Ghislain, l’échevin des Finances. En ajoutant les frais d’architecte, l’aide à la maitrise d’ouvrage, la surveillance de chantier, le contrôle santé et sécurité, le montant total à financer s’élève à 3.930.000€. Rappelons que le projet avait été estimé à l’époque à un coût de 1.500.000euros et n’a cessé d’augmenter depuis, pour en être aujourd’hui à plus du double.

Un plus gros subside de la Région wallonne ?

Néanmoins, l’échevin des Finances semble serein : "Une promesse de subsides de la Région Wallonne à hauteur de 1.829.520€ nous avait été notifiée en décembre 2020. Ce qui représente actuellement 47% de l’investissement. Un courrier a été envoyé au Ministre lui demandant de réévaluer les subsides concernant ce dossier. Nous sommes en attente d’une réponse"favorable", espérons-le." Selon Michel Casterman, la commune a de bonnes chances d’obtenir une enveloppe plus conséquente de la Région wallonne, "le Ministre devrait prendre en compte la situation, parce que le problème vient d’Infrasport qui a exigé des aménagements de dernière minute pour être aux normes. Ces modifications n’ont pas spécialement été étudiées, au niveau du financement, par le Ministre."

Un emprunt raisonnable

En ce qui concerne l’investissement de Rumes, "après plusieurs réunions avec notre banque, il en ressort que notre commune est sans le moindre problème capable de financer ce dossier", a assuré Jérôme Ghislain. La commune devrait financer 1.050.314€ sur fond propre et un million par emprunt, (montant agrémenté de 50.000 de droit de tirage d’Ipalle). "Il est à noter, que de nombreux emprunts communaux arrivent à échéance prochainement, ce qui nous permet aisément de planifier d’autres projets pour notre commune", a ajouté l’échevin.

Il restera à définir si le hall sportif rumois devra être géré en ASBL ou en RCA.