La messe d'installation du nouveau curé de Tournai-Est aura lieu dimanche à Béclers

Qui connaît la région dans laquelle il vient d’arriver. "Mes terres d’origine, où j’ai encore de la famille, c’est Bury et Thumaide. À l’extrémité de Barry, je ne suis à six kilomètres à peine de Bury", sourit-il.

Les douze paroisses (et lieux de célébration) dont il a désormais la responsabilité sont celles de Barry (Saint-Albin), Béclers (Saint-Pierre), Gaurain (Saint-Vaast), Havinnes (Saint-Amand), Maulde (Saint-Thomas), Melles (Sainte-Vierge), Mourcourt (Saint-Pierre), Quartes (Saint-Martin), Ramecroix (Saint-Vaast), Thimougies (Saint-Hilaire), Vaulx (Saint-Pierre) et Vezon (Saint-Pierre). "J’ai été fort bien accueilli par la communauté, et l’unité pastorale me semble faire preuve d’un beau dynamisme".

L’antenne alimentaire Molokaï, basée depuis plusieurs années dans une salle de Gaurain-Ramecroix et animée par des bénévoles, effectue notamment des distributions deux fois par mois et organise des ventes de vêtements de seconde main.

En plus de devenir curé des paroisses de Tournai-Ouest, le nouveau prêtre a rejoint aussi l’équipe d’aumônerie de l’hôpital psychiatrique Les Marronniers.