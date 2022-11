Le projet éolien de Laplaigne/Péronnes n'a pas le vent en poupe

Le chapiteau communal était plein à craquer pour cette rencontre à laquelle assistait également une importante délégation d’élus et de citoyens venus des deux localités françaises les plus proches: Mortagne-du-Nord et Flines-lès-Mortagne, eux aussi directement concernés par ce projet pour lequel ils n’ont pas été consultés ©EdA

Pour rappel, la SA Ventis et la coopérative citoyenne CLEF souhaitent établir un parc éolien d'une puissance totale maximale de 25 MW au nord-ouest de Laplaigne, au sud-est d'Hollain et au sud de Péronnes: quatre mâts sur l'entité de Brunehaut et un sur Antoing d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale. La production estimée oscille entre 45 et 55 GWh, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 15.715 ménages wallons.

"À propos des contraintes liées à l'habitat, il faut respecter une distance de quatre fois la hauteur des éoliennes, soit 720 mètres, et de 400 mètres vis-à-vis des habitations isolées, a expliqué Jérémy Gévar, développeur de projets pour CLEF. Il faut aussi tenir compte d'une distance de garde de 2 700 mètres par rapport à l'aérodrome de Maubray."

Le site projeté jouxte la Grande digue de Laplaigne, un site connu par de nombreux naturalistes, non seulement pour son intérêt paysager mais également pour la faune et la flore qui s’y développent. Ces amoureux de la nature ne comprennent pas comment pourrait se développer ici un projet qui mettrait en péril la biodiversité que l’on peut observer dans cette zone. ©EdA

Une étude d'incidences sur l'environnement menée par le bureau Sertius se penchera sur les différents impacts: bruit, cadre de vie, avifaune, chauves-souris, eaux souterraines et de surface...

"Nous espérons rentrer la demande de permis durant le deuxième trimestre 2023", a précisé Pierre Mat, administrateur de Ventis.

Mais avant la demande de permis et l'enquête publique, un atelier de présentation des résultats de l'étude d'incidences est prévu. "Il s'agit d'une étape qui n'est pas prévue dans le processus légal mais que nous souhaitons mettre en place pour informer le public", a fait remarquer Fabienne Marchal, fondatrice et administratrice de CLEF.

Les citoyens ont 15 jours pour introduire des remarques

À l’issue de la présentation, suivie aussi par de nombreux habitants et élus français, les riverains se sont exprimés, à l'image de Sébastien Lejeune, de Laplaigne.

"Nous sommes 320 citoyens rassemblés par rapport à ce projet. En 2008, Vinçotte avait réalisé une analyse au moment du projet éolien de Saint-Maur et avait indiqué que dans les 5 kilomètres, il n'y avait pas d'autre zone propice. Pourquoi désormais cela serait-il possible ? Autre aspect: la sécurité. L'étude de 2008 avait mis en lumière la nécessité du passage de 15 000 camions longs de 40 mètres pour implanter 8 éoliennes. Dans le projet qui nous occupe, on se situe entre l'Escaut et le Grand Large. Les voiries sont-elles adaptées pour accueillir un tel charroi ? Le projet, qui englobe 77 hectares, se situe sur une zone de grand intérêt biologique entourée de zones Natura 2000 et de zones humides, sans compter la présence d'espèces protégées, notamment des amphibiens."

Pour juger de la richesse du paysage, nous vous invitons à revoir cette vidéo réalisée sur la Grande digue de Laplaigne qui jouxte la sone projetée pour l’implantation de ce parc éolien...

Toute personne souhaitant émettre des remarques ou proposer des alternatives a quinze jours à dater du 8 novembre, date à laquelle la réunion d'information s'est tenue, pour le faire.

Le collège communal est tout à fait opposé au projet

Situé au cœur du parc naturel, à deux pas de la frontière française, le parc éolien projeté s’inscrirait dans une zone d’intérêt paysager indéniable et pourrait également mettre à mal la biodiversité comme l’ont expliqué autorités locales et citoyens. L’un d’entre eux a conclu en demandant aux auteurs de projet s’ils avaient fait preuve d’un minimum de «bon sens» en élaborant ce dernier... ©EdA

Le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wacquier, est monté au créneau. "La volonté ferme du collège est de s'opposer à ce projet. Il en va de la défense du bien-être et du cadre de vie du citoyen. Nous avons sur l'entité une densité de population de 193 habitants au km². Nous ne sommes pas dans les Ardennes. Les parcs éoliens ont besoin d'éléments structurants à proximité comme autoroutes, zonings et voies de chemin de fer. Ici, c'est l'Escaut et surtout les rues et les habitations et ça, c'est plus ennuyeux. J'ai fait le calcul sur les rues des villages de Laplaigne, Bléharies et Hollain qui ont un visuel direct sur les éoliennes prévues. Au total, pas moins de 1.370 foyers seront impactés. Je demande d'étudier l'incidence visuelle et donc les effets stroboscopiques. Nous sommes dans le parc naturel des plaines de l'Escaut, voisin du parc régional français Scarpe-Escaut. Le projet met à mal le travail mené par le parc et les communes."

Pierre Wacquier a évoqué la probable dévaluation des habitations. "Les biens seront dévalués alors que vous, vous visez un rapport financier en profitant de la conjoncture. Je connais bien cette zone et j'attire aussi votre attention sur les mètres cubes de béton qui y arriveront."

Plusieurs riverains se sont inquiétés du cadre légal qui sera de mise: l'ancien ou le nouveau ? "Il faudra s'adapter au cadre actuel, a indiqué Pierre Mat. Pour étudier la faisabilité du projet et le bienfondé de cette zone, nous avons superposé les contraintes et de toute façon, l'étude d'incidences va affiner notre projet. Nous l'adapterons."

Les propriétaires sont gagnants…

Sur la question du démantèlement des parcs éoliens après une vingtaine d'années d'activité, Pierre Mat a répondu qu'aujourd'hui, 98% des installations peuvent être recyclés.

Un citoyen de Rongy a mis sur la table la bonne affaire réalisée par les propriétaires des terrains visés par l'implantation. "Ils savent bien que sans ce projet, ils ne pourront jamais valoriser ces terrains."

Pierre Mat l'assure: "les propriétaires ne sont pas venus nous chercher pour qu'on implante à tout prix des éoliennes."