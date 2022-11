Les transports en commun seront perturbés: toutes les informations sur les lignes supprimées seront disponibles en direct sur www.lavenir.net. ©ÉdA Philippe Labeye

Rien ne roule sur le réseau TEC du côté du Centre et de Mons. En Wallonie picarde, on annonce l'annulation d'une série de lignes: Ath - Saint-Ghislain (ligne 100), Enghien - Braine-le-Comte (126), Saint-Ghislain - Quevaucamps (13), Saint-Ghislain - Péruwelz (78) et Ath - Enghien (94). La liste des parcours supprimés évoluera en cours de journée, et d'importantes perturbations vont se faire ressentir sur toutes les autres lignes.

7h15 | Wallonie picarde | Recyparcs inaccessibles

Ne seront pas accessibles aujourd'hui les recyparcs d’Antoing/Brunehaut, Beloeil, Celles, Chièvres, Enghien, Estaimpuis, Mouscron 1 (rue de Rollegem), Mouscron 2 (avenue Bois Jacquet), Rumes, Silly, Tournai 1 (rue d’Amiens) et de Tournai 2 (rue Moens). Les recyparcs suivants seront ouverts l’après-midi uniquement, à partir de 12h30 : Frasnes, Mouscron 3 (zoning de la Martinoire), Péruwelz et Tournai 3 (Kain). Les recyparcs d’Ath, Bernissart, Comines-Warneton, Ellezelles/Flobecq, Lessines et Leuze seront en principe accessibles toute la journée aux heures d’ouverture habituelles, A vérifier, pour éviter tout déplacement inutile, sur le site internet www.ipalle.be.

7h | Tournai | Bibliothèques, piscine, crèches et districts fermés

Toute une série de services communaux seront impactés par la grève ce mercredi à Tournai : les bibliothèques de Kain et de Mourcourt sont fermées. En effectif réduit, le service des affaires administratives et sociales risque de subir un temps d’attente plus long que d’habitude. Les crèches communales n'accueilleront aucun enfant. Les districts administratifs de Kain et de Templeuve sont fermés, de même que les musées d’histoire militaire et du Folklore et des Imaginaires (MuFIm), ainsi que la piscine de Kain.

6h45 | Wallonie picarde | Peu de monde à la gare de Tournai

La circulation des trains fortement perturbée ce mercredi matin en gare de Tournai.

Un train sur trois annulé ce mercredi à 6h30 du matin. Mais la gare de Tournai est quasiment déserte: beaucoup de navetteurs ont décidé de télétravailler ou ont pris d'autres dispositions. Mardi, la SNCB estimait qu'un quart des trains circulerait aujourd'hui en Belgique.