L’échevin Didier Soete a présenté les modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2022. Des chiffres attendus avec crainte tant l’impact énergétique pèse lourd sur les finances. Le boni à l’ordinaire est annoncé à 1 050 069 et à 1 436 596 € à l’extraordinaire.

"C’est une bonne surprise, même si le boni reste très serré. Cela nous évitera de tomber sous la tutelle du CRAC et nous permettra de maintenir la plupart de nos projets."

Vote à l’unanimité, avec une remarque de David Werquin: toujours pas de trace du chèque sport. Réponse de la bourgmestre: "Contrairement à d’autres villes, tout est gratuit pour les clubs."

Pour l’exercice 2023, la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques va être réduite. "C’est une volonté de la majorité de baisser la charge fiscale sur les ménages. Elle était fixée à 8%, nous l’avions déjà baissée à 7,8% et, l’an prochain, elle sera à 7,5%", précise Didier Soete. Vote négatif de David Werquin.

Nos très chers déchets

Toutes les taxes sont votées inchangées avant que n’arrive l’épineux problème des déchets. Coup de théâtre: l’échevin Didier Soete annonce que tous les points sont retirés. En bref, suite à des incohérences dans les chiffres du coût-vérité et par respect pour les habitants, il est inconcevable de s’y baser. En cause, l’oubli de la prime Tellier, qui accorde 2,18 €/habitant. Sans citer de nom, l’échevin pointe clairement la faute de la personne en charge des calculs, d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième année où des erreurs sont constatées.

Résultat, les calculs doivent être refaits et seront présentés lors d’une commission des finances qui se réunira le mercredi 9 novembre. Une nouvelle séance du conseil communal est programmée le lundi 14 novembre, à 20 h. David Werquin propose de voter les mêmes dispositions qu’en 2022. "La ministre Tellier a annoncé que, pour l’exercice 2023, l’obligation du coût-vérité entre 95 et 110% est levée." Refus de Didier Soete: il faut avoir en sa possession les bons chiffres pour prendre les bonnes décisions !

Des pancartes dans les cimetières

Les redevances relatives aux concessions de sépultures demeurent inchangées, mais elles ont soulevé une remarque de David Werquin: est-il bien nécessaire d’installer ces grandes pancartes de renouvellement des concessions ? Cela stigmatise les familles ! Réponse d’Alice Leeuwerck: "Premièrement, c’est une obligation légale. Deuxièmement, avant les panneaux étaient mis au niveau du sol et échappaient parfois à la vue. Ce n’est pas un affront, mais une information que la concession arrive à échéance le 1er janvier 2024. Les familles ont donc le temps de réagir et, pour certaines, de connaître l’investissement à l’avance et de s’y préparer. Sans réaction, les dépouilles iront de facto dans l’ossuaire."