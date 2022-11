Quatre pélicans meurent de la grippe aviaire

Avant même de recevoir la confirmation de l’Afsca, le parc animalier avait déployé des mesures pour protéger les autres oiseaux de cette maladie. «Les pélicans à lunettes ont été isolés dans leur espace intérieur», indique Claire Gilissen, la porte-parole du parc. «Les autres oiseaux, qui ne sont pas protégés par une volière ont également été isolés. Les soigneurs portent désormais un équipement de protection pour éviter de transmettre la maladie à d’autres oiseaux.»

Tout l’espace du Cap austral et l’ensemble des volières ont par ailleurs été fermés et ne sont pour l’instant plus accessibles aux visiteurs.

Il semblerait que les animaux sauvages, en transit dans le parc, seraient à l’origine de la contamination : «Les bernaches trouvent chaque année un espace de transit confortable au sein du parc, qui regorge de nourriture.Nous sommes presque certains que ces oiseaux sont à l’origine de la contamination de nos pélicans. Nous allons envisager des mesures à long terme qui permettront de protéger nos oiseaux, afin qu’ils ne soient plus affectés par la présence d’oiseaux sauvages dans le parc. Rappelons que les espèces que nous abritons au sein du parc sont, pour la plupart, rares et en danger de mort dans la nature.»

Steffen Patzwahl, membre de la direction scientifique de Pairi Daiza et spécialiste des oiseaux se veut malgré tout rassurant : «Pairi Daiza, contrairement à ce qui se produit dans un élevage agricole intensif par exemple, a prévu de larges territoires pour ses oiseaux. Cette conception originale a un impact positif sur la gestion du risque de contamination.» L’alimentation des protégés du parc est en outre conçue de manière à augmenter leur résistance immunitaire, ce qui n’est pas le cas des oiseaux qui font escale au parc.

L’Afsca a demandé à Pairi Daiza d’isoler ses oiseaux durant trois semaines; elle s’assurera à l’issue de cette période que le virus ne circule plus sur le périmètre du parc.

Le parc reste ouvert au public

Le virus de la grippe aviaire se transmet d’oiseaux en oiseaux; il n’est pas transmissible à l’homme.

«Il n’y a donc aucun danger pour les visiteurs de se promener au sein de nos jardins, pas plus que de se promener dans la nature. Le parc reste donc ouvert au public.»