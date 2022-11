"77% des visiteurs sont Belges. 44% de Francophones, 23% de Néerlandophones et 6% de Bruxellois (un pourcentage qui n’a pas évolué depuis trois ans). En 2019, la fréquentation des touristes internationaux correspondait à 32%, nous ne sommes plus qu’à 23%. On se rend compte que ce sont les Français qui viennent beaucoup moins. La diminution a commencé lors de l’apparition du Covid. C’est plutôt étonnant puisque la frontière est proche. Cela peut s’expliquer par le fait qu’avec la levée des restrictions, nos voisins souhaitent peut-être partir plus loin à l’étranger", indique l’échevine.

On dénombre également plus de 50 000 personnes ayant passé les portes de l’Office du Tourisme, contre 37 000 l’an dernier. "Preuve que ce service n’est pas dépassé. Beaucoup utilisent les applications, mais les conseils et flyers sont primordiaux".

6 000 intéressés par les visites

Pas la peine de faire un dessin ! Tournai est d’abord réputée pour son patrimoine architectural et c’est ce qui est mis principalement en avant dans les guides touristiques. La cathédrale et le beffroi (avant sa fermeture pour des travaux de maintenance), deux monuments classés à l’Unesco, connaissent une bonne attractivité.

"On joue ensuite pas mal sur nos musées. La période clé est plutôt au niveau du printemps. Le musée d’Histoire naturelle est celui qui a le plus de succès. Les conservateurs/trices sont actifs/tives. Les Beaux-Arts et le MuFIm (10 000 entrées) ont attiré un public différent avec leurs expositions contemporaines".

Depuis le début de l’année, 6 000 personnes ont suivi l’une des propositions de visite guidée (nombre global et pas uniquement les groupes accompagnés d’un guide). "Un chiffre qui augmentera très certainement ces prochaines semaines".

Moins de camping-caristes et navigateurs ?

Il y a un peu plus d’un an maintenant, une aire réservée aux mobile-homes a été aménagée sur l’esplanade Georges Grard. Il a fallu un certain temps pour que les camping-cars, stationnés sur la Plaine des Manœuvres comme à l’accoutumée, prennent connaissance de ce nouveau site payant et plus sécurisé. Malgré tout, depuis sa création, 1 300 nuitées ont été réservées.

Concernant la halte nautique au quai Taille-Pierre, 400 plaisanciers y ont fait le plein en eau et électricité. "Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas eu plus de bateaux amarrés".

Sylvie Liétar souligne néanmoins: "Vu la situation socio-économique, je pense que cela aura une incidence sur ces deux moyens de transport. Par exemple, j’entends déjà pas mal de personnes dire qu’elles vont revendre leur mobile-home ou le louer".

Le service de location de vélos enregistre une légère baisse par rapport à 2021.

L’échevine indique que le programme des fêtes de fin d’année est en cours.