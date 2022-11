L’agenda des concerts et spectacles en Wallonie picarde et aux alentours

Au CC de Lessines, on attend Antoine Wielemans + LEM (11/11), Robert Finley (13/11), Ben Caplan (4/02), Fred & The Healers Roland Van Campenhout Trio Guy Verlinde & The Artisans of Solace et Power Shake (10/12), Meskerem Mees (5/02), Greg Houben (10/12), Ikons (5/02), Jawhar (24/02), etc. L’AFM Metal Fest 5 s’y déroulera le 19 novembre, avec Fleddy Melculy + The Butcher’s Rodeo (F) + Virgin Prozak + Boise emission control + Asile + Better Be Dead + Through The Void. avec Le Silly Concerts Team a programmé qui Kris Dane se produira le 26/11 chez Initiales CD (complet).

Au Palace à Ath, on retrouvera Bai Kamara Jr (19/11), Ana Carla Maza (16/02), André Borbe (18/03), La Framboise Frivole (4/05), Emeline tout court et Loic Lantoine (9/06). Eastwood, Rich Widows et Avale se produiront chez Poupoune le 10/11, avant Driving dead girl + Acide Acide le 11/12 et Los Callejerosle 12/11.Antoine Flipo sera à l’Arrêt 59 à Péruwelz le 18/11.

Au centre culturel de Mouscron, on a programmé Antoine Wielemans (9/11), Fabrice Alleman Spirit one (19/11), Astoria joue Astor Piazzolla (22/11), Jean-Louis Murat (25/11), Renan Luce et Christophe Cravero (7/12), Cali (16/12), Kroll (20/10), les Frères Taloche (24/01) Pourquoi les ombres (26/01), Lorenzo Di Maio Band (28/01), André Borbé (5/02), Roukiata Ouedraogo (7/02), Folk nevermind (9/02), Marcus (17/02), Marianne James (3/03), Alex devant les cimes (4/03), Esteban Murillo (9/03), O Juliette (16/03), Vincent Roca (22/03), Bruno Coppens (24/03), Rêvs d’éléphant Orchestra (30/03), Les Jumeaux (7/04), Guillaume Ledent (20/04), etc. Le Hurlu Comedy Club accueille l’Académie de Mouscron "Riez Devos mots " (le 9/11 – gratuit), Jovany (11 et 12/11), Manon Lepomme (16 et 17/11), Sofia Syko (18 et 19/11), Hurlu Comedy Show 1 (25/11), Sum (26/11), Martin Charlier (15 et 16/12), Hurlu Comedy Show 2 (22/12), Fabian Le Castel (17 et 23/12), Pablo Andres (20 et 21/01), Kostia (10 et 11/12), PE (16/12), François Martinez (17 et 18/02), Isabelle Hauben (24 et 25/02), Zidani (17 et 18/03), aites l’amour avec un Belge (24 et 25/03), etc.

À Estaimpuis, on verra Fabian Le Castel (22/04). Le 27/12, le CC de Belœil accueillera à Quevaucamps Gato – Rosa Quartet. Le CC d’ Enghien a invité Bloutch (2/04).