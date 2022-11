Explosion des prix: la SPA de Mouscron lance un appel à l’aide

À l’heure où les indépendants se grattent les cheveux pour économiser de l’énergie et peinent à payer leurs factures, certaines associations n’aperçoivent pas non plus le bout du tunnel. C’est notamment le cas des refuges qui accueillent les animaux saisis ou laissés à l’abandon. Laura Willen, responsable de la SPA de Mouscron, a d’ailleurs partagé sa détresse via une vidéo sur les réseaux sociaux.

L’an dernier, la facture de régularisation avait été de 750 euros aujourd’hui, elle a été multipliée par 17 ! "Ce n’est tout simplement pas possible, poursuit Laura Willen. C’est le prix d’un SUV ou d’un container aménagé."

Depuis fin mars, l’association mouscronnoise ne chauffe plus ses locaux afin de limiter les coûts. " Nous ne comprenons pas comment nous sommes arrivés à une somme pareille. Du côté d’ORES, on déclare qu’il y a peut-être eu une fuite à un endroit dans le système. Nous sommes occupés de prendre contact avec un chauffagiste afin de procéder à une expertise.

On se demande comment on va faire pour encore tenir une année de plus. Certains ne se rendent pas compte des frais qu’engendre une association pour le bien-être animal. Ils peuvent atteindre les 80 000 euros en une année. "

Face à une telle situation, la SPA lance un appel à l’aide auprès de la population. "On sait que c’est difficile pour tout le monde, on veut dénoncer des faits et rappeler à la population que l’ensemble des ASBL souffrent et que l’avenir n’est pas joli joli."

Les aides reçues participeront aux frais de nourriture, aux frais vétérinaires ainsi qu’à l’entretien du refuge.

« J’ai des chiens qui n’ont pas d’avenir si on ferme »

De nombreux animaux passent par la SPA de Mouscron. "Nous sommes notamment un lieu d’accueil provisoire lorsqu’il y a des actions sur le terrain par les collègues, par la police ou encore la cellule Environnement. On se demande ce qui allait se passer pour bon nombre d’animaux si nous venions à fermer nos portes. Certains n’ont pas d’avenir."

L’association remarque d’ailleurs que les abandons en cessent d’augmenter. "En 15 jours, nous avons reçu 30 demandes. Dans un cas sur deux, les propriétaires ont peur ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur animal. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau complets. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être moins exigeants dans les critères de sélection en matière d’adoption afin qu’ils trouvent une famille et ainsi accueillir les nouveaux abandonnés. Ce sont les animaux qui risquent d’en pâtir. Une chose est certaine, nous n’allons pas nous laisser abattre", conclut Laura Willen.