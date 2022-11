Trois axes ont été surveillés : la chaussée de Brunehaut, la chaussée de la Libération et la chaussée de Tournai. Toutes trois sont limitées à 50km/h. 103 conducteurs ont dépassé cette limite, sur les 455 qui ont été contrôlés pendant la journée.

A un nombre de passage plus ou moins équivalent, c’est sur la chaussée de la Libération où il y a eu le plus d’infractions : 47 véhicules sur 148, contre 44 sur 155 à la chaussée de Brunehaut, et seulement 12 sur 152 à la chaussée de Tournai.

Le plus grand excès constaté atteint les 119 km/h sur la chaussée de Brunehaut, plus du double de la vitesse maximale autorisée. Ce type de vitesse ne semble pas être une exception étant donné qu’un autre véhicule a été flashé à 107km/h, chaussée de la Libération.