Embarquez avec le Lieu-Dit pour un voyage culinaire à Hérinnes

L’été, le Lieu-Dit ouvre sa belle piscine. ©EdA

Suite aux restrictions sanitaires, les réunions en grand groupe n’étant pas permises,Delphine et Patrick ont élargi leur concept en proposant une autre manière de profiter du lieu : des journées ou des soirées non privatisées où on peut venir en famille ou entre amis. Pendant l’été, la clientèles a pu profiter d’un extérieur assez exceptionnel comprenant une piscine, un jacuzzi, un billard, des terrains de pétanque, des tables de ping-pong, mais aussi des soirées à thèmes : karaoké, barbecue, piste de danse, spectacle de feu...

Un goût de voyage

Malheureusement, la période estivale étant belle et bien terminée, les propriétaires du Lieu-Dit ont dû une nouvelle fois se réinventer pour faire vivre leur intérieur. "Bien que nous sommes ouverts depuis trois ans, c’est le premier hiver pendant lequel nous pouvons recevoir du monde. Nous avons donc, pour la première fois, lancé un tour du monde culinaire au sein de notre établissement. Nous avions envie de proposer un partage culturel avec des découvertes de plats typiques dans un beau cadre, où, à l’occasion, on peut se laisser aller à un pas de danse ", raconte Delphine.

Ainsi, tous les premier et troisième jeudi du mois, suivis des vendredis, samedis, dimanches et lundis qui les succèdent, Delphine prête sa cuisine à un chef venant d’un autre pays pour le laisser préparer un menu traditionnel. "On échange beaucoup avec le chef, et je le laisse composer. Nous essayons toujours de convenir d’entrées, de plats et de desserts à un prix démocratiques pour donner envie aux gens de découvrir d’autres cultures culinaires. Nous mettons également en avant des boissons du pays : les vins, les bières, les limonades… Ainsi, chez nous, vous pouvez vous sentir un peu en voyage sans avoir besoin de prendre l’avion. Génial, non ?" sourit Delphine qui a déjà proposé à sa clientèle un départ pour l’Italie et le Liban.

Dans un décor recherché

La salle de réception, toujours décorée avec soins. ©EdA

Le petit plus du Lieu-Dit, c’est la déco. Que ce soit pour les évènements privés ou pour son tour du monde, Delphine met le paquet. "J’adore décorer! Selon le pays choisi, j’adapte le décor. Je fais beaucoup de recherches, et je crée tous les accessoires moi-même", assure l’hôtesse avec enthousiasme.

Pour la décoration libanaire, Delphine a misé sur le cuivré ©EdA

Pour le premier rendez-vous sur le thème de l’Italie, outres les tables arborant fièrement le drapeau vert blanc rouge, une fiat 500 avait pris place au cœur de la sallede réception. Quant au repas libanais proposé ce week-end, ce sont des décorations cuivrées que Delphine a privilégiées. Elle imagine déjà ses prochains agencements pour accueillir les traditions culinaires malgaches, les 17, 18, 19, 20 et 21 novembre. "La semaine qui suit, j’ouvrirai exceptionnellement le Lieu-Dit en semaine pour vendre mes créations", annonce-t-elle.

Les prochaines destinations du concept hérinnois sont déjà toutes trouvées, mais Delphine et Patrick souhaitent maintenir le suspense encore quelques semaines.

Pour la Saint Sylvestre, le Lieu-Dit se mettra une nouvelle fois sur son trente-et-un et proposera un buffet froid également aux saveurs d’un tour du monde.