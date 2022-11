Sanction jugée rude: arrêt de travail chez Unibake

"Malgré un casier vierge, on lui a mis une mise à pied un samedi et un dimanche, soit l’équivalent de cinq jours de sanction. On lui reproche de l’agressivité au 20/22 octobre. On a rencontré la direction de l’entreprise de Mouscron, samedi dernier. Au terme de six heures de réunion et malgré les arguments et contre-arguments, elle est restée hermétique. On nous a entendus mais on ne nous a pas forcément écoutés. On a donc indiqué qu’il risquait d’y avoir blocage de l’entreprise…"

Cette crainte s’est confirmée ce vendredi à la première heure, dans le respect cependant du bon fonctionnement de l’entreprise, comprenez avec la volonté d’éviter de gaspiller la nourriture produite en ces temps compliqués. "Le bruit est finalement arrivé jusqu’aux oreilles des travailleurs qui ont décidé de stopper le travail ce vendredi matin. Un arrêt" propre "pour éviter des pertes financières, après la fin des cuissons. Une assemblée du personnel a été organisée durant deux heures, sans avancée majeure, et personne n’est donc retourné travailler. Notre tonnelle a été montée à 6 heures."

La direction mouscronnoise affiche cependant la volonté d’ouverture et d’apaisement, selon notre interlocuteur qui a apprécié la voir revenir à 9 heures.

" Elle nous a proposé un dialogue avec la direction nationale, ce samedi, puisqu’elle n’était pas disponible ce vendredi. On a accepté puisque nous ne sommes pas hermétiques au dialogue social.

En attendant, les travailleurs ne reprennent pas le travail. On espère voir la situation se décanter et les tensions s’apaiser puisque ce n’est une victoire pour personne ", conclut M. Stragier.