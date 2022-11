Gino était apprécié de chacun

Il avait trouvé sa voie

Si Gino était si connu, c’est parce qu’il avait tenu divers commerces dans les deux entités voisines: un snack friterie sur la place Émile Vandervelde à Harchies, le restaurant "Il Latino" à Stambruges ; mais aussi un commerce d’alimentation générale.

Depuis une dizaine d’années, il exerçait une autre profession qui convenait parfaitement à cet homme décrit comme "joyeux, solaire, toujours souriant": chauffeur de cars.

Après avoir travaillé chez Leroy, à Havinnes (où tout le monde l’appréciait), il était employé chez Jumbo Tourisme (Bury) et par la société de transports Geenens (Flobecq). Il a donc pris en charge des centaines de personnes dans ses véhicules: "Après un voyage, beaucoup de passagers demandaient pour repartir avec lui la fois suivante…"

Un ancien collègue se souvient: "C’était quelqu’un de jovial, avec le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres. Il aurait donné ce qu’il n’avait pas… Nous avions organisé ensemble un voyage en Sicile, d’où il était originaire. Il avait guidé les touristes, qui étaient ravis et nous avions même été reçus chez ses parents qui habitaient à Catane, à proximité de l’Etna." "Luigi", comme certains l’appelaient, continuait à préparer des petits plats italiens qu’il offrait à ses connaissances.

En Belgique par amour

Né en Italie, Gino était arrivé en Belgique à l’âge de seize ans, et y avait rencontré, un an plus tard, sa future épouse. Après un bref retour dans son pays natal, l’appel de l’amour avait été plus fort. Il était revenu chez nous pour fonder une famille. Le couple, qui s’est lancé ensemble dans les différentes aventures de l’horeca, a eu deux enfants, un garçon et une fille.

On ne connaît pas avec précision les circonstances du tragique accident survenu dimanche vers 4 heures du matin, dans la rue du Rivage. Après une sortie de route, la voiture du Bernissartois s’est encastrée dans un camion.

Le quinquagénaire était décédé à l’arrivée des secours. Des riverains disent que l’endroit est accidentogène, mal éclairé, qu’il y existe des soucis de stationnement. Ils insistent sur la prévention qui s’avère indispensable pour éviter d’autres drames là-bas.

Aux proches de Gino, notre journal présente ses sincères condoléances.