Une championne franco-belge dans le club de petit élevage frasnois

Limoges (F), Manhay… et Frasnes

Sa carrière professionnelle (comme encadrante technique amiante) terminée, Corinne a d’abord eu quelques petites poules pondeuses, des Marans, des Araucanas… "Puis un jour, j’ai vu une annonce avec des Brahmas blanc herminé noir à vendre. On a acheté des poules. Quand M. Sadaune les a vues , il a di t: “il faut reproduire, trouver un coq…” Et c’est comme ça qu’a débuté, ily a six ou sept ans, l’élevage dans le but de sélection. Et la passion inhérente à cette activité." Dans les petites expos autour de chez elle, la Kainoise obtenait de bonnes notes. "Je me disais que c’est parce qu’ils me connaissaient, que les juges étaient gentils et voulaient m’encourager. Alors, l’an dernier, j’ai dit à mon mari (qui l’aide beaucoup, elle va jusqu’à squatter son camion pour transporter ses Brahmas !): “Je vais faire les nationales”." Depuis, elle truste les récompenses: des titres de championne avec ses poules et des Grand Prix (le plus significatif, puisqu’il représente la qualité, l’homogénéité de l’ensemble de l’élevage), tant en Belgique qu’en France. "On fait jusqu’à 7-800 kilomètres pour aller aux concours. Pareil pour l’Allemagne…".

45e expo nationale des Petits Éleveurs des Rhosnes, ces samedi 5 (de 15 à 22 h) et dimanche 6 novembre (de 9 à 17 h) au Hall Facofran, route de Moustier à Frasnes-lez-Buissenal. PAF: 2,50 € (enfants: gratuit). 069 86 61 38.