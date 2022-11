Le frelon asiatique, un redoutable prédateur ou un simple bouc émissaire ?

« Il faut plus informer »

Le Frasnois a contacté le service compétent du SPW qui ne devrait tarder à intervenir pour " faire le nécessaire ", soit faire détruire ces nids par une entreprise sous-traitante. De son côté, le CRA-W, à Gembloux, qui prenait autrefois en charge cette mission, organise à l’usage des professionnels (pompiers, désinsectiseurs, apiculteurs…) une formation à la neutralisation des nids primaires et secondaires. M. Haelters, qui craint la destruction de ses ruches, connaît bien la situation. Il a d’ailleurs donné des conférences, à Amougies notamment: " Il faut bien informer les gens. Je trouve qu’à Mont-de-l’Enclus, l’administration communale est proactive. Elle donne de l’information, invite les gens à des soirées d’inf ormation, etc. Par contre, à Frasnes , où j’ai signalé le problème, on ne fait rien. J’ai contacté la Commune, mais tout le monde semble indifférent. Il n’y a pas de suivi… (NDLR: on précisera que le site communal relaie la campagne 2022 de neutralisation de nid de frelon asiatique du SPW, avec le lien http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes) ". Du côté de Mouscron, où vingt nids ont déjà été découverts en 2022, les apiculteurs offrent un pot de miel à toute personne qui signale la présence d’un foyer de frelons asiatiques. Sur cette initiative, relatée dans nos colonnes (notre journal évoque régulièrement cette espèce invasive dans des articles), Bruno Haelters trouve qu’il s’agit d’une excellente idée:" C’est ce genre de choses que je voudrais encourager ! " Les apiculteurs, qui s’organisent de plus en plus pour donner de l’information et rechercher eux-mêmes les nids, craignent évidemment la prédation du frelon asiatique sur leurs abeilles (un prélèvement qui représenterait 30% de son régime alimentaire pour nourrir son couvain) et un stress important sur les colonies.

Si cela a peu d’impact sur la récolte de miel, il en aurait un gros sur les chances de survie hivernale.

Un discours à contre-courant

Technicien en biologie moléculaire, Rudy Fourmy, du laboratoire Alphabiotoxine spécialisé dans la production de venins, connaît bien le monde des hyménoptères. Il n’est pas surpris par la prolifération actuelle du frelon asiatique: "Si de multiples facteurs entrent en jeu, les températures de l’été et de ce début d’automne ont été très favorables à ces familles d’insectes. On a eu beaucoup de guêpes et les abeilles aussi étaient en pleine forme, ce qui a valu aux apiculteurs des récoltes de miel intéressantes". Le Montroeulois, qui ne nie pas les dégâts occasionnés dans les ruches, n’est toutefois pas convaincu que la destruction massive des nids, comme elle est menée actuellement, est quelque chose "de très malin". Car, selon lui, "on crie au loup… ou à l’ours, comme les éleveurs de moutons dans les Pyrénées". Pour M. Fourmy, on est occupé à opérer une sélection de ces animaux, qui sont, eux aussi, soumis aux règles de l’évolution: "Car il faut être clair. Le frelon asiatique est là et il le restera ! En flinguant les nids les plus visibles, on élimine les plus cons et on encourage les plus malins, qui deviendront ainsi plus performants. C’est complètement tirer dans l’eau… "

Le seul moyen de lutter contre le frelon asiatique serait le frelon européen: "Il est très territorial, très agress if par rapport à la concurrence." Mais, "o n voit fleurit de plus en plus d’insectiseurs, dont certains peu scrupuleux, qui détruisent aussi bien l’européen que l’asiatique. En Allemagne, ceci est passible d’une forte amende. Quand on m’appelle pour enlever un nid de frelons asiatiques, neuf fois sur dix, c’est autre chose !" L’insecte, dont le premier nid a été aperçu pour la première fois en Wallonie (à Guignies, lors d’une animation du CRIE de Mouscron !) il y a six ans change, modifie sa façon de fonctionner pour échapper à l’extermination: "J’en observe actuellement, à Tournai, certains qui ont construit leur nid sous les tuiles." Rudy Fourmy se demande ainsi si le frelon asiatique n’est pas surtout un bouc émissaire. Parfois, il conseille même de les laisser tranquilles: "Plus on en tuera, plus il y en aura !"