IMSTAM: jusqu’en 2028, et après ? Des communes s’interrogent quant à leur affiliation à l’intercommunale

Si dans la majorité des conseils communaux, le point est passé comme une lettre à la poste ; dans d’autres, il a suscité le débat amenant les élus à se questionner sur le coût-bénéfice de leur affiliation à l’IMSTAM qui sollicite une cotisation annuelle de 2,24 € par habitant.

À Brugelette, la décision est déjà prise depuis de nombreuses années. Elle veut quitter l’intercommunale. "Nous n’avons jamais fait appel aux services de l’IMSTAM", rappelle le bourgmestre André Desmarlières.

Trop tôt pour se décider

D’autres communes s’interrogent également, comme Leuze-en-Hainaut et Rumes qui n’ont pas souhaité se positionner à ce jour. "Il est prématuré de prendre une telle décision, six ans avec l’échéance, surtout sans avoir davantage d’informations sur les projets et les perspectives d’avenir de l’intercommunale", relève le bourgmestre de Rumes, Michel Casterman.

"On continue jusqu’en 2028, mais pour la suite, ce sera le Collège et le Conseil communal en place à ce moment-là qui se prononcera quant à la réaffiliation jusqu’en 2058 en fonction du rapport qualité/prix de l’offre de services que l’intercommunale proposera aux communes, insiste le bourgmestre de Leuze, Lucien Rawart. Nous n’allons pas prendre une décision qui engagera pendant 30 ans nos successeurs… D’autant plus qu’il est interpellant de devoir payer pour un service tel que le PSE qui est normalement gratuit en Wallonie… Quant aux autres services, il faut voir s’ils méritent les quelque 35 000 euros que payent la Commune et le CPAS. Nous avons encore six ans pour savoir si Leuze poursuit ou pas sa collaboration avec l’intercommunale."

La commune de Brunehaut reste aussi en attente, et appelle à une évolution de l’IMSTAM et des services proposés aux communes et CPAS.

Oui, mais…

À Frasnes-lez-Anvaing, on a quelque peu revu sa position alors qu’il y a quelques années, des démarches avaient été entreprises pour quitter l’intercommunale. "Nous avons pesé le pour et le contre, explique la bourgmestre Carine De Saint-Martin. Nous avons ainsi décidé de mettre nos conditions pour envisager une réaffiliation. Nous voulons que la durée d’affiliation soit limitée à 15 ans, que tous les services soient maintenus au sein de l’entité et qu’ils bénéficient au minimum au nombre de personnes qui les sollicitent actuellement. Nous conditionnons aussi notre adhésion au fait de continuer à bénéficier du Fonds spécial de l’aide sociale qui nous permet de financer en partie notre cotisation."

À Péruwelz, la décision reste aussi "conditionnée". Ath en appelle à "revoir et à faire évoluer l’organisation ainsi que la structure pour des services plus efficients."

Les autres communes se sont quant à elles positionnées en faveur de la réaffiliation à l’IMSTAM et à la poursuite de ses activités: Belœil, Chièvres, Flobecq, Bernissart, Estaimpuis, Antoing, Pecq, Tournai. "Je ne comprends pas que certaines communes remettent en cause l’action de l’IMSTAM qu’elles semblent d’ailleurs méconnaître, déplore le bourgmestre de Tournai, Paul – Olivier Delannois. L’IMSTAM, c’est énormément de services ! C’est en tout cas une façon peu délicate de remercier tout ce personnel qui est présent au quotidien et qui s’est mobilisé durant la crise Covid…"

Créée en 1958, l’IMSTAM est l’intercommunale "santé" de Wallonie picarde.

Elle gère un service de soins infirmiers à domicile et assure la prise en charge du suivi médical (Promotion de la Santé à l’École) des enfants fréquentant l’enseignement communal et provincial, du fondamental au supérieur. Elle possède aussi un centre de coordination, un dispensaire, un service d’agents de santé communautaire, et une garderie d’enfants malades. Elle propose également à ses communes des trousses médicalisées pour plaines de jeux, une centrale de marchés de produits paramédicaux et des formations.

Elle intervient actuellement pour 15 communes et 14 CPAS de Wallonie picarde: Antoing, Ath, Belœil, Belœil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Chièvres, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes, Leuze, Pecq, Péruwelz, Rumes et Tournai.