Déménagement de la police à Péruwelz : ça se corse !

"Pour la réhabilitation de la gare, une augmentation de 390 000 € pour les honoraires d’architecte est budgétée. Ce n’est pas rien ! Ces honoraires seront-ils en tout ou en partie couverts par des subsides ? Les coûts des aménagements passeraient de 4 à 6 millions d’euros ! Les subsides seront-ils augmentés ? Financièrement, ne se dessinerait-il pas une gare de Mons bis à Péruwelz ?"

Au niveau de l’aménagement de la maison de la citoyenneté en hôtel de police, Éric Thomas a signalé que "Bernissart temporise son cofinancement de 150 000 €. Est-ce une suppression ou un report ? Si c’est une suppression, comment envisagez-vous de récupérer ces 150 000 € ?"

Le bourgmestre ne nie pas la hausse des coûts et des honoraires des prestataires pour la gare: "Mais dans ce dossier, on va demander un loyer pour l’espace restauration et un autre pour la surface commerciale. On bénéficiera donc de rentrées financières. Si on ne fait rien à la gare, tu vas me le reprocher et en plus, il continuera à y avoir du vandalisme. Pour cette gare, on a déjà payé pas mal d’honoraires. Des plans ont été réalisés. Dire maintenant qu’on ne fait plus rien, ce serait trop facile. Il y a des perspectives de création d’emplois et nous devons maintenir cet espoir. Nous y serons attentifs dans le budget 2023."

Vers un autre site ?

À propos de l’hôtel de police, Vincent Palermo confirme que Bernissart prend des réserves: "Mais la police a besoin de travailler dans de bonnes conditions." Dimitri Kajdanski (PS), sur le sujet, s’interroge: "Ne faudrait-il pas penser à un autre endroit pour ce déménagement ?" Jimmy Ababio (PS) indique que plusieurs services communaux actuellement basés à la maison de la citoyenneté auraient dû déménager. Mais quid si la police ne vient pas dans ce bâtiment ?

Le bourgmestre laisse la porte ouverte: "Il faut peut-être réfléchir à ce projet de déménagement de la police autrement…"