La ferme de l’abbaye Saint-Nicolas des Prés mise au jour sur le site du futur Technopôle tournaisien (vidéo)

Cette campagne de fouilles devrait durer six mois. Une autre, d’une durée similaire, sera menée ultérieurement plus à l’ouest. ©EdA

C’est aux abords immédiats de celle-ci que furent déjà menées, fin des années 80/début des années 90, pas moins de six campagnes de fouilles sous l’égide d’un véritable passionné, François Baptiste, alors membre de la Société royale d’histoire et d’archéologie de Tournai.

Ses recherches ont permis de sortir de l’oubli d’intéressantes structures, du cloître notamment. Mais, les fouilles n’étant pas effectuées en profondeur, d’autres éléments demeurèrent enfouis dans le sous-sol. Comme une curieuse construction arrondie qui devait être un vaste lavabo alimenté par un ingénieux système de canalisations. Celle-ci fut découverte lors d’une campagne menée en 2018 par l’Agence wallonne du Patrimoine et l’asbl Recherches et Prospections archéologiques, un peu avant le lancement, par le SPW, du chantier de dédoublement du rieu de Barges.

Une autre zone que celle déjà fouillée par François Baptiste

Les fouilles antérieures avaient été opérées du côté de la tour que l’on peut apercevoir du côté du chemin de halage, même si la végétation la camoufle en partie… ©EdA

Les archéologues qui ont mené les fouilles il y a trois ans, se retrouvent aujourd’hui à nouveau sur le terrain pour une nouvelle campagne qui devrait se prolonger durant 6 mois.

Menée à l’opposé de la tour précitée, du côté de la chaussée de Douai, elle concerne une zone dans laquelle était érigée la ferme de l’abbaye.

Pour l’heure, des murs ont été mis au jour ainsi qu’un puits, des escaliers et un sol en pierre bleue assez bien préservé. Le bâtiment a été rehaussé à plusieurs reprises et les éléments les plus récents datent vraisemblablement du début du 20 e siècle. Des restes de céramiques ont également été retrouvés mais il faut attendre les résultats d’analyses pour les dater avec précision.

Selon Olivier Mortier, archéologue à l’AWAP, il n’est pas impossible que les recherches débouchent sur la découverte d’éléments plus anciens que l’abbaye elle-même. "Il arrivait en effet qu’une abbaye construise sa propre ferme là où elle s’installait mais il n’était pas rare qu’elle intègre une ferme préexistante."

Les inondations étaient déjà fréquentes à l’époque des moines

Les recherches ont déjà permis de mettre en évidence que les bâtiments ont été rehaussés à plusieurs reprises par le passé. C’est que les inondations étaient déjà monnaie courante jadis. ©EdA

" Les sources historiques permettent de connaître les grandes lignes du développement de cette abbaye. Elle trouve son origine dans l’établissement extra-muros d’une communauté de chanoines auparavant attachée à l’ancienne chapelle Saint-Médard de Tournai. La fondation d’un bâtiment monastique à Chercq, au bord de l’Escaut, eut lieu vers 1132. Cet établissement fut occupé jusqu’aux environs de 1610, date après laquelle la communauté retourna s’établir définitivement à Tournai. Aujourd’hui, il ne subsiste des bâtiments que la tour Saint-Mard (Médard), élément probable de l’ancien transept de l’abbatiale", précise Olivier Mortier dans " Chronique de l’archéologie wallonne " sur le site du SPW.

Ce dernier nous a en outre précisé que si les moines avaient finalement décidé de quitter le site, c’est vraisemblablement en raison des inondations à répétition auxquelles ils durent faire face, déjà à l’époque et qui justifièrent la nécessité de rehausser les bâtiments à plusieurs reprises. Une troisième zone, à l’ouest du rieu de Barges, devrait elle aussi faire l’objet d’une prochaine campagne qui pourrait notamment ici mettre au jour les traces d’un cimetière abbatial.

