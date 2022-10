Que fait-on quand on habite en ville et qu’on ne dispose pas d’un garage ou d’une allée privée pour recharger son véhicule électrique ? Peut-on brancher le câble chez soi et le dérouler jusqu’à la voiture en traversant forcément le trottoir ? La réponse est claire: on ne peut pas le faire.

Aucune loi n’interdit (pour l’instant) précisément ce genre de pratique mais le Code de la route stipule ceci quant à l’usage de la voie publique: "Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets […], soit en y établissant quelque obstacle."

Il appartient par ailleurs au riverain d’entretenir son trottoir et de veiller à ce qu’ils soit praticable. On le rappelle lors de chutes de neige abondantes. La responsabilité dudit riverain pourrait être engagée s’il s’avérait qu’il a été négligent, dans le cas où un piéton subirait une chute. Le problème se pose donc lorsqu’un câble traverse un trottoir: une personne qui ne l’aurait pas vu, la nuit notamment, pourrait trébucher, à plus forte raison si elle a des soucis de mobilité.

Phénomène rare chez nous

Contrairement à ce qui se passe dans certains quartiers de Bruxelles, où de telles recharges plus ou moins "sauvages" se multiplient, notre région est encore épargnée par le phénomène et les plaintes sont rares.

À Tournai, on n’a pas de demandes de la part de citoyens qui veulent installer une borne privée devant chez eux sur l’espace public. "De toute façon, ce n’est pas possible car un câble ne peut pas traverser un trottoir. Je n’ai pas l’impression que c’est une pratique répandue à Tournai, mais peut-être qu’au village ça se fait et ça ne suscite pas de problème".

Et si quelqu’un proposait de glisser le câble dans une goulotte, de poser un tapis dessus, voire de creuser un mini-caniveau dans le trottoir ? "Un problème se poserait quant à l’utilisation de son câble tiré de la cave ou de la maison: on ne peut pas se réserver une place de stationnement devant chez soi".

La solution ne se réglera pas au niveau communal. Mais des règlements pourront voir le jour ça et là, tant la demande risque d’exploser au cours des prochaines années. Les 4000 bornes de recharge accessibles au public qui seront mises en place progressivement en Wallonie d’ici 2026 seront insuffisantes.

Tôt ou tard, les administrations seront sollicitées pour l’installation de nouveaux systèmes qui verront le jour. Comme cette goulotte articulée mise au point par un entrepreneur flamand, à fixer sur la façade d’une habitation de manière à pouvoir traverser le trottoir pour y faire passer le câble de recharge à deux mètres du sol.