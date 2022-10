Un pot de départ dont Jacky Legge se souviendra (vidéo)

"Être à la place du convoyeur était vraiment exceptionnel. Je n’avais jamais connu ça (rires)", précise celui qui vient de fêter son 65e anniversaire.

L’animateur de la Maison de la Culture, conservateur du musée de Folklore et des Imaginaires, professeur à la HELHa, écrivain, poète,… était au centre de toutes les attentions.

Ce jeudi 27 octobre, la page d’une longue carrière de plus de quarante ans s’est tournée. Plusieurs de ses proches, amis et collègues (impossible de réunir toutes ses connaissances) ont préparé discours et chansonnettes.

"Nous sommes thanatophiles (personne qui a une attirance pour la mort), donc c’est un peu comme mon frère. J’ai eu le plaisir de participer à l’inauguration de son monument funéraire", relève André Chabot, photographe français et concepteur de monuments funéraires notamment au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Chaque membre de l’équipe de la Maison de la Culture avait sélectionné un objet rappelant une anecdote. Si vous n’êtes pas au courant: Jacky dit toujours "bonjour", mais jamais "jolie". Il perd souvent ses clés, s’endort pendant les spectacles et a quelques soucis avec l’informatique. "La soirée est réussie. J’ai vraiment ressenti l’amour des gens, l’amitié et la simplicité. Ça fait énormément de bien".

Est-ce que cela signifie qu’on ne le verra plus jamais ? Non ! La retraite est simplement professionnelle. "Même si on m’a demandé d’occuper la fonction au musée jusque fin janvier, en attendant qu’une personne me succède". La valorisation du patrimoine restera une de ses priorités.