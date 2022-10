Où était abritée durant 12 ans la Vierge à l’enfant enlevée à Tournai ?

C’est une photo publiée sur les réseaux sociaux montrant la niche vide et, surtout, un commentaire précisant qu’elle aurait été volée qui avait titillé notre curiosité.

Cette information avait été démentie par l’association de sauvegarde du patrimoine, Pasquier Grenier, qui a pris en charge ce dossier et qui a reconnu que celui-ci commençait effectivement à traîner. Il nous a notamment été expliqué que deux dossiers avaient été introduits, en même temps, pour l’obtention de subsides auprès des autorités compétentes, l’un pour la restauration de la statue et l’autre pour sa niche.

C’est, notamment, ce qui aurait contribué à retarder quelque peu la procédure, la Région n’intervenant en principe que pour un seul dossier (à la fois).

Il faut ajouter à cela un changement de présidence à la tête de l’association précitée qui aura été l’occasion de remettre en lumière certains dossiers - dont celui-ci - qui avaient été, non pas oubliés, mais "laissés en attente".

Tout cela ne nous disait toujours pas où était abritée la statue durant toutes ces années. Dans un premier temps, il nous avait été répondu, sans autres précisions, que cette Vierge en bois polychrome du XVIIe avait été prise en charge par un restaurateur français et qu’elle ne pourrait pas retrouver sa niche d’origine avant que cette dernière, fort dégradée, soit restaurée.

Facebook fait parfois des miracles…

Il aura fallu attendre une parution récente sur la page FB de Pasquier-Grenier pour connaître, enfin, la réponse à la question que nous posions depuis près de deux mois déjà.

"La statue de la Vierge à l’Enfant de la rue du Château restaurée à l’initiative de et par Pasquier Grenier - avec un soutien partiel de l’AWaP - est de retour à Tournai, peut-on en effet lire sur la page FB" Pasquier Grenier, Passion Patrimoine Tournai ". Elle n’avait donc pas disparu, n’avait pas été volée mais elle revient d’un atelier de restauration. Cette statue en bois et la niche qui l’abritait datent de l’extrême fin du XVIe siècle (N.D.L.R.: dans le dossier de restauration, il est question du XVIIe). Si après de très longues tergiversations, la Vierge est aujourd’hui restaurée et exposée à Tournai, sa niche, en très mauvais état, ne peut l’accueillir. Il nous faudra encore bien des contacts, procédures et devis pour analyser la faisabilité d’en assurer le sauvetage et d’y replacer la Vierge à l’Enfant.

Mais où est-elle ? En accord avec les propriétaires, dans la chapelle Notre-Dame d’Alsemberg de l’église St-Piat. Nous remercions tout particulièrement la fabrique d’église qui a accepté de l’accueillir et de l’exposer dans cette chapelle adaptée et accessible. "

Quant au nom du restaurateur, il apparaît dans les commentaires en réponse à la question d’un internaute ; il s’agit de l’atelier de Patrice Bricout à Marcq en Baroeul. Nous ne savons toujours pas pourquoi cette info ne nous a pas été communiquée lorsque nous posions la question à la mi-août. C’est d’autant plus dommage que ce restaurateur est connu dans la cité des Cinq clochers pour avoir suivi les cours de la section ébénisterie et sculpture à Saint-Luc où il a obtenu le certificat de qualification en juin 1981.

Nous l’avons contacté pour avoir la réponse à la question susmentionnée mais il nous a renvoyé vers l’association Pasquier Grenier.

Dans un mail du 25 octobre dernier, Catherine Guisset, présidente de cette ASBL, précise: " En 2016, la vierge était effectivement terminée et pas la niche. L’objectif était clairement, pour Pasquier Grenier, de la faire regagner sa niche une fois cette dernière restaurée. Pasquier Grenier, en 2015 et 2016, était en discussion avec l’AWaP concernant la méthode de restauration et se trouvait face à plusieurs devis. Les avis des spécialistes étaient divergents.

Bref, nous avons opté pour une solution d’attente prudente et qui garantissait que la statue soit en lieu sûr chez le restaurateur qui acceptait de la garder dans son atelier. Les propriétaires quant à eux ne se sont jamais inquiétés de l’avenir de la statue. " Dont acte, comme on dit.

Une restauration particulièrement laborieuse

Une chose est certaine: la statue est restée un temps certain au sein de l’atelier du restaurateur ne fût-ce que pour subir un indispensable traitement par assèchement qui aura nécessité deux années.

La statue, qui était placée dans une niche ouverte à tous vents à l’angle des rues du Château et du Curé du Château, avait fortement souffert des intempéries et notamment sur son flanc droit qui présentait des dégradations relativement avancées.

D’autre part, en commençant son travail, le restaurateur s’est aperçu d’autres dégâts provoqués, ceux-là, par une restauration antérieure effectuée en 1950 avec des moyens inadaptés. Ainsi, des parties dégradées de la statue avaient, à l’époque, été comblées avec pas moins d’un Kg de mastic de verrier et du plâtre, ce qui avait constitué une source chronique d’humidité et aggravé la dégradation.

Une main et un pied de l’enfant Jésus étaient manquants, une main de la Vierge était quant à elle fortement dégradée, de même que son corsage, le drapé, inexistant par endroits, et le sceptre disparu. Bref entre le démontage de la statue et la création d’un nouveau socle (également disparu), de nombreuses étapes ont été requises. Comme, la fixation des bois, la mise en lumière des anciennes polychromies, le tournage d’un nouveau sceptre, la remise en forme des visages et des chevelures… pour n’en citer que quelques-unes.

Les décisions d'intervention ont toutefois été facilitées par l’existence d’une statue similaire (en pierre) dans la chapelle Sainte-Catherine de la Cathédrale et qui a servi de référence pour la statue que l’on peut désormais admirer à Saint-Piat.