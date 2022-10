Une déformation à ce point parfaite qu’il semblait peu probable qu’elle soit l’œuvre de vandales comme ce fut le cas pour d’autres rambardes situées, celles-là, plutôt du côté des ponts des Trous et Delwart.

Lors de la diffusion de la photo sur les réseaux, certains internautes s’en sont donnés à cœur joie, imaginant des situations plus farfelues les unes que les autres pour expliquer ce phénomène. Comme, par exemple, le fait que la barrière se serait ainsi pliée lors du transbordement d’éléphants du cirque Bouglione désormais transportés à bord d’une péniche. Précisons tout de même que le cirque en question ne met plus d’animaux en piste depuis plus de 5 ans déjà...

Pour un autre internaute, la rambarde en question aurait subi les effets du réchauffement climatique alors que certains semblent persuadés qu’il s’agit là d’une photo retouchée avec photoshop.

On vous épargne les commentaires grivois donnant des explications que la décence sous interdit de reproduire ici.

Rien de tout cela n’est vrai, il s’agit, comme l’ont d’ailleurs laissé également entendre quelques internautes manifestement bien informés, de la conséquence de la chute d’un arbre survenue lors d’une précédente tempête. Des faits confirmés par l’agence de communication Scaldistournai.eu, porte-parole du SPW pour le chantier d’élargissement et d’embellissement des berges de l’Escaut. Laquelle en profite pour démentir totalement les commentaires de certains Facebookiens qui prétendent que les dégradations de rambarde s’expliqueraient, aussi, par l’utilisation de matériaux non adaptés. "Il faut produire des efforts considérables, répétés et volontaires pour parvenir à les dégrader. Le problème ne réside bien entendu pas dans les matériaux, mais bien dans l’incivilité", précise Scaldistournai.eu.

Qui va réparer et quand ?

Contrairement au site du pont Delwart où le SPW reste, pour le moment, responsable des réparations à effectuer, "la zone proche du pont Devallée ayant été remise en gestion à la Ville, la réparation s’effectuera sous sa responsabilité", précise Scaldistournai.eu.

Une information confirmée par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui nous a en outre précisé que la rambarde serait réparée à la fin novembre avec le concours des soudeurs du service des Travaux de la Ville.

Dommage, diront les amateurs d’art contemporain, on commençait à apprécier cette jolie courbe dans le quartier...