Les vieilles boîtes aux lettres qu’utilise encore Bpost ne se comptent plus que sur les doigts des deux mains en Wallonie picarde. Contrairement aux petites boîtes rouges plus récentes, les anciennes sont des colosses en fonte. Elles ont traversé les décennies dans un relatif anonymat. Les habitués des rues et des quartiers où elles ont résisté au temps et où elles sont encore installées ne les remarquent parfois même plus. Une indifférence qu’on peut imputer à l’état de ces vieilles boîtes aux lettres, qui ont perdu tout leur éclat.

C’est dans l’optique de sauvegarder ces témoins du passé et de leur offrir une seconde jeunesse que Bpost entreprend depuis plusieurs mois une campagne de restauration des anciennes boîtes aux lettres.

"En Wallonie picarde, nous avons dix rénovations terminées ou en cours", indique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost. La moitié de ces boîtes se situe à Tournai. Mais on peut aussi en apercevoir (et en utiliser) à Celles, Péruwelz, Lessines et Orroir. "On se rend compte que les citoyens tiennent à ces installations. Donc au lieu de les remplacer par des boîtes récentes, on les restaure. C’est important de prendre soin de ce petit patrimoine ", poursuit la porte-parole.

Quand la restauration est possible, évidemment. Ce n’est pas toujours le cas. "Certaines sont dans un trop mauvais état. Les restaurer nécessiterait trop de contraintes."

« Évaluer au cas par cas »

Bpost a également fait l’inventaire des boîtes plus récentes marquées par le poids des années et qui profitent de la restauration des boîtes en fonte pour se refaire aussi une beauté. Cette opération sauvegarde est menée sur tout le territoire belge. Bpost l’a programmée au moins depuis 2020 et la réalise depuis l’an dernier, comme ce fut le cas à Nivelles après une interpellation citoyenne. Mais la société a véritablement passé la vitesse supérieure cet été, en s’attaquant à tous ces ancêtres qui ornent encore nos trottoirs. "Il fallait d’abord faire le recensement de toutes les anciennes boîtes en fonte du pays et évaluer leur état au cas par cas avant de lancer concrètement cette action", précise encore Laura Cerrada Crespo. Pour la porte-parole, la préservation de ce patrimoine est un signal important donné aux citoyens belges, qui accueillent positivement la nouvelle.

Propulser du sable et attendre une semaine avant de repeindre

"Cher client, cette boîte aux lettres est en train d’être rénovée et sera inaccessible pendant quelques jours." Voilà ce qu’indique Bpost sur chaque boîte en cours de restauration.

©EdA

Peinture écaillée, partie supérieure verdie: il est temps d’intervenir pour ce mastodonte de fonte situé sur l’avenue du 3ème chasseurs à pied, derrière le Palais de justice de Tournai. Celle qui se trouve rue des filles dieu vient de faire sa cure de jouvence. "L’intervention se divise en deux phases. Il faut d’abord sabler la boîte aux lettres à l’aide d’un compresseur qui propulse du sable à une intensité impressionnante ", indique Jonathan Prenten, directeur marketing et communication de la société Laurenty. "C’est la raison pour laquelle nos travailleurs sont équipés d’une combinaison qui ressemble à un scaphandre."

Comme l’appareil est plutôt puissant, un périmètre doit être délimité autour de la boîte aux lettres. "Il faut se synchroniser avec la commune pour qu’il n’y ait aucun obstacle à proximité. Parfois, on doit rebrousser chemin parce qu’une voiture est stationnée juste à côté de la boîte", précise Jonathan Prenten.

Des contraintes que la société Laurenty ne peut malheureusement pas maîtriser. Quand on sait qu’elle rénove une centaine de boîtes aux lettres sur tout le territoire national (et qu’elle n’est pas la seule société à participer à cette opération sauvegarde…), c’est un travail fastidieux. "La deuxième phase consiste à repeindre la boîte, après avoir attendu environ une semaine après le sablage", détaille encore notre interlocuteur.

Cette manipulation aurait-elle pu se faire en retirant la boîte pour la rénover, puis la réinstaller ? "Restaurer sur place permet de ne pas endommager les boîtes aux lettres pendant le transport. Avant, on se déplaçait, mais ça représentait finalement plus de contraintes", conclut le directeur marketing et communication de Laurenty.

Pour la société liégeoise, il en reste environ une quinzaine à restaurer…