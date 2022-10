Un millier d’oiseaux rares à découvrir à Pecq, ce week-end (photos & vidéo)

En effet, ce jeudi a eu lieu un concours. Chaque oiseau a été examiné par des juges de toute la Belgique qui ont déterminé un classement par catégories en fin de journée. "Pour les 1084 oiseaux présentés, il y avait 150 catégories, indique Christian Deletrain, responsable de l’exposition et membre du Cercle ornithologique du Tournaisis. Chaque catégorie a ses critères, les oiseaux sont jugés sur leur couleur, leur taille, leur posture…" Pour le concours, les vedettes à plumes doivent être dans une cage réglementaire, mais quelques-unes regagneront la volière que Christian Deletrain ramènera pour l’occasion. "Je souhaite montrer aux visiteurs les réelles conditions de vie des oiseaux. Ils ne sont jamais dans de si petites cages chez leurs propriétaires ", précise-t-il.

Le vendredi sera consacré à soigner les animaux et à imprimer les résultats de la veille.

Des oiseaux rares

Les petits volatiles qui seront présents à l’exposition sont parmi les plus beaux que possèdent les amateurs d’ornithologie des alentours. On retrouve des perruches, des canaris de posture (frisés, de couleurs, africains, asiatiques, etc.), des pinsons d’élevage… "Ce sont tous des oiseaux rares. Il y a de fabuleuses espèces exotiques, mais aussi des plus courantes qui ont évolué avec des" mutations "qui leur ont donné des couleurs assez inhabituelles, ajoute Christian Deletrain. La lumière naturelle qu’il y a dans la salle Alphonse Rivière nous permet de voir toutes la beauté de leurs plumages. Je conseille vraiment au public de passer en journée, quand il fait encore clair."

Une bourse, mais pas pour tout le monde

Pendant l’exposition une bourse aux oiseaux aura également lieu. "Elle concerne principalement les éleveurs qui souhaitent faire des échanges, ce qui permet d’éviter la consanguinité. Les amateurs peuvent également en acheter. Il n’est pas conseillé d’adopter un oiseau sans en connaître les responsabilités qui en découlent, bien que, dans les bourses, le permis de détention d’un animal n’est pas exigé", informe le responsable, soucieux de bien-être de ces bêtes à plumes qu’il chérit tant.

L’exposition est ouverte au public samedi de 10 à 20h et dimanche de 9h à 18 h, à la salle Alphonse Rivière, 8 rue des Déportés. 2,50 euros l’entrée, gratuite pour les moins de 12ans.