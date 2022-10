Une habitation inhabitable après un incendie à Ere

"A notre arrivée sur les lieux, la toiture était déjà entièrement embrasée", explique de capitaine Harold Vaeskens qui a dirigé l’intervention. "Il s’agit d’une maison unifamiliale qui était en cours de rénovation. Elle n’était donc pas occupée. En cours de journée, des travaux de toiture avaient été effectués. Le feu a couvé, puis s’est déclenché au niveau d’une arrière-cuisine", indique l’officier.

Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 01h15 du matin. La toiture a été totalement détruite et les dégâts dus à l’eau et aux fumées sont très conséquents dans le reste du bâtiment. Dans l’immédiat, cette maison n’est plus habitable.