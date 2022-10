Le double sens ne sera pas maintenu sur la Grand-Place de Tournai

Le rétablissement de la circulation automobile impliquera-t-il le retour du sens unique entre le beffroi et la halle aux draps, sachant par ailleurs que la rue de l’Yser récupérera son sens de circulation ? Pas mal de gens se posent la question. La conseillère Léa Brulé (Ensemble), a interpellé la majorité à ce sujet au dernier conseil communal. "C’est peut-être le seul endroit où la circulation est fluide à Tournai, et ce double sens fonctionne plutôt bien", avait-elle glissé.

La réponse de Jean-François Letulle, échevin de la mobilité, est sans ambiguïté: la remise en double sens de la Grand-Place n’est pas à l’ordre du jour. Il rappelle le contexte de la décision datant de décembre 2016, de mettre en sens unique le tronçon de la rue Saint-Martin vers la halle aux Draps. "Cette décision mettait en œuvre une préconisation du plan communal de mobilité (PCM) approuvé par le conseil communal en novembre 2015. Cette action visait à limiter au maximum la circulation de transit sur la Grand-Place tout en améliorant la convivialité du forum, l’accessibilité des parkings ainsi que la perméabilité d’un cheminement piéton et des itinéraires cyclables".

Limiter le trafic de transit

Ce point du PCM avait fait l’objet, à l’époque, d’une concertation avec les commerçants, rappelle M. Letulle. Les relevés d’un diagnostic datant de 2011 estimaient que 12 600 véhicules passaient par là chaque jour, dont la très grande majorité représentaient du trafic dit de transit. "C’est à mon sens assez rare d’avoir un trafic de transit si intense sur une place aussi prestigieuse que celle de Tournai. On ne trouve pas pareilles statistiques ailleurs".

L’expérience actuelle de mise à double sens ne sera pas prolongée. "Aujourd’hui, ce double sens demeure relativement faible en raison de la fermeture de la rue des Maux. La remise à double sens de cette portion de la Grand-Place, en lien avec l’axe de la place de Lille et de la rue des Maux, n’est pas souhaitable à plus d’un titre. Ça remettrait en service un axe de transit important sur un forum dont le revêtement souffre déjà de la charge de trafic qu’on lui impose. Ça remettrait aussi en cause la volonté concertée d’apaisement de la circulation au cœur de ville avec des acteurs économiques du forum. Il existe un risque majeur : celui d’augmenter la densité du trafic dès la réouverture de la rue des Maux. Enfin, cela produirait un effet indirect néfaste sur la charge de trafic de la rue Saint-Martin et de la rue de la Wallonie dont on connaît tous l’état actuel".

Si le double sens n’est pas à l’ordre du jour pour l’ensemble des usagers, l’échevin n’exclut pas qu’à l’avenir ça devienne possible pour les taxis, comme ça l’est déjà pour les bus des TEC. "Je vais relancer ce dossier auprès des services concernés par une telle décision".