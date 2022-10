2000 raccordements d’eau concernés par une fuite à Frasnes-lez-Anvaing

Le service technique de la SWDE est intervenu ce jeudi matin dans la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Une fuite d’eau a été constatée entre les villages d’Anvaing et Moustier. 2.000 raccordements étaient concernés par cette fuite. Les villages de Cordes, Forest, Anvaing, Dergneau et Arc-Ainières étaient concernés. Les travaux de réparation qui ont débuté à 8h du matin, ont pu engendrer des perturbations et des coupures d’eau. La SWDE estime venir à bout de la fuite d’eau pour 22h, ce jeudi.