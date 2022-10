Un voyage exceptionnel à Saint-Germain-en-Laye pour le roi franc Clovis

"Le musée de Mariemont m’a averti, il y un an, qu’une exposition sur les Mérovingiens allait bientôt voir le jour à Saint-Germain-en-Laye. J’ai pris contact avec le musée d’Archéologie nationale de la ville pour proposer un événement avec Clovis. Ce folklore est méconnu là-bas", indique Jean-Jacques Selen, président de la Compagnie de porteurs.

Ce 22 octobre, c’est donc à l’occasion du vernissage de cette toute nouvelle exposition ludique intitulée "Le monde de Clovis" que Tournaisiens et Wodecquois ont pris direction près de Paris.

Une sortie remarquée

Pour ce voyage exceptionnel, Clovis s’est fait une petite beauté. "Le costume avait déjà trois ans et était un peu délavé, alors on lui en a confectionné un neuf, vert et bleu. Sa couronne a été repeinte et il a reçu un nouveau sceptre. Ses cheveux et sa barbe ont été soignés il y a quelques jours par une coiffeuse, Chloé".

À peine le géant monté sur place, les curieux jettent un regard. Vers 11h, la première déambulation commence dans les rues françaises. C’est la surprise !

Les téléphones sortent tous peu à peu des poches pour filmer les valses de ce grand roi. La trentaine de musiciens de la fanfare de Wodecq peut également entendre des compliments du public à leur égard.

On sent effectivement que la rencontre avec ce type de figure hors-norme est une première. D’ailleurs, certains le confient: "On n’avait jamais vu ça".

Après la pause lunch, une deuxième promenade est organisée dans le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Même scénario avec les badauds.

Plusieurs prêts belges

Dans l’après-midi, les représentants du musée d’Archéologie nationale ont inauguré l’espace dédié à la société franque. Le temps de la visite imaginée principalement pour les adolescents et jeunes adultes, vous choisissez de vous glisser dans la peau d’un des quatre personnages proposés et construisez votre parcours en suivant les énigmes via une application ou un livret-jeux.

"Cette forme de médiation a été développée à partir de l’exposition ''Le monde de Clovis, itinéraires mérovingiens'' présentée en février 2021 au musée royal de Mariemont", explique Rose-Marie Mousseau, directrice.

70% des collections prêtées ont également été mises en évidence en Belgique. "Outre notre partenaire principal de Mariemont, on remercie les musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, l’Agence wallonne du Patrimoine, le centre de recherche d’archéologie UC Louvain,…", précise Fanny Harmonic, conservatrice en charge des collections du premier Moyen Âge.

Richard Veymiers, directeur du musée de Mariemont, a tenu à souligner les nombreux points communs avec Saint-Germain-en-Laye. "Ceux-ci ouvrent la voie vers un véritable jumelage culturel et scientifique".