Elle y laissera une fameuse empreinte artistique de quelques dizaines de mètres carrés. Depuis quelques jours en effet, juchée sur un élévateur placé en bas d’un pignon de l’école communale Paris, avec ses bombes de peinture acrylique, elle est occupée à réaliser une fresque monumentale qui ne passe pas inaperçue, tant lorsqu’on se promène dans la rue du Sondart que dans la rue Royale d’où la vue est saisissante.

L’artiste Loraine Motti est actuellement à l’œuvre dans la rue du Sondart. ©EdA

L’œuvre est une interprétation d’une œuvre datant du milieu du siècle dernier: l’immense tapisserie (3 mètres sur 4) trônant au fond du salon de la Reine de l’hôtel de ville de Tournai, présentant les premiers rois francs qui vécurent à Tournai: Clodion, Mérovée, Childéric et Clovis. Cette tapisserie dite de basse-lice a été réalisée dans l’atelier bruxellois Chaudoir à partir d’un carton de l’artiste montois Léon Navez, puis à l’institut supérieur de la Cambre.

Dans l’hôtel de ville, la tapisserie présente les rois francs ayant vécu à Tournai: Clodion, Mérovée, Childéric et Clovis. ©EdA

Pas si évident que ça de trouver un « bon » mur

Cette réalisation contemporaine est la première d’une série d’œuvres d’art qui prendront place dans l’espace public tournaisien au cours des prochains mois. Il s’agit d’un projet mené sur la base d’un partenariat entre la ville de Tournai, l’ASBL Tourisme et culture, l’agence Ideta (via son projet Design’In visant à améliorer grâce au design l’attractivité des centres-villes de Tournai, Lille et Courtrai) et la commission "Art public". "Certaines de ces œuvres, comme celle de la rue du Sondart, viseront à rappeler la culture mérovingienne à Tournai. Elle a fait l’objet d’un circuit des Rois mérovingiens ; on se rend compte que beaucoup de Français ignorent que Clovis est né à Tournai", indique Sylvie Liétar, échevine du tourisme et de la culture, présidente de Tourisme et Culture (50 ans en 2023), association à la base du projet.

Vendredi, la fresque sera en principe terminée. ©EdA

Mine de rien, ça n’a pas été si facile que ça de trouver un "beau" mur disponible en ville. "Idéalement, il faut qu’il appartienne à la ville, qui ne soit pas en trop mauvais état, et qu’il puisse contribuer à mettre en valeur le centre-ville…"

Pour l’anecdote, la fresque apparaît quarante ans après une exceptionnelle exposition organisée à Tournai, baptisée "Childeric-Clovis – 482-1982 - 1500e anniversaire". Et le week-end dernier, le géant Clovis présenté aux Tournaisiens voici un an défilait à Saint-Gerlain-en-Laye (F).

Bientôt une abeille à Saint-Brice, et un lapin géant du côté de la gare

D’autres œuvres d’art seront "exposées" dans l’espace public tournaisien au cours des prochains mois. La prochaine sera dévoilée avant la fin de l’année 2022 au niveau du petit rond-point situé face à l’église Saint-Brice, dans le quartier où fut découverte en 1653 la tombe de Childéric. Cette œuvre représentera un de ces abeilles en or retrouvées dans la nécropole, dont il reste deux exemplaires exposés à Paris. "Ce sera une œuvre très contemporaine qui suscitera des commentaires et des réactions", sourit Sylvie Liétar. "Cette œuvre de trois mètres de haut a fait consensus au sein de la commission Art Public qui compte des représentants du patrimoine, des profs d’écoles d’art, des conservateurs de musées, etc."

Mais il n’y aura pas dans l’espace public que des œuvres en lien avec le passé mérovingien de Tournai.

Dans le parc Crombez sera donné un clin d’œil au lapin du Lundi perdu. "Ce sera une œuvre impressionnante, qui ne laissera personne indifférent et que les gens aimeront photographier". Tant que le parc Crombez ne sera pas libéré du chantier actuel, le lapin géant sera placé ailleurs dans le quartier.