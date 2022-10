La peintre a commencé la peinture à l’atelier libre du Clair-Obscur de Mouscron et, au fil des années, et a pu exposer dans différents cadres artistiques de la région, tels que l’hôtel de ville et l’ancienne piscine de Mouscron, le centre culturel de Quevaucamps, le relais des artistes du Mont-Saint-Aubert, etc.

"J’ai baigné dans les odeurs de peinture lorsque j’allais chez mon grand-père maternel, se rappelle-t-elle. J’ai grandi au milieu de ses magnifiques toiles: paysages, portraits, natures mortes… dont on peut d’ailleurs en voir une au musée de Folklore de Mouscron. Pour moi, la peinture est une détente, une façon de méditer… Elle me crée un bien-être, un plaisir du corps et de l’esprit."

Aujourd’hui, Marie-Christine Dezwaene fait de ses œuvres, des superpositions de couleurs et de matières, dans un environnement doux aux accents mélancoliques.

L’exposition est accessible les samedi 29 et dimanche 30 octobre ainsi que les 5 et 6 novembre prochain, de 10h à 18 h.