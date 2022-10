Véronique Lambert, conseillère communale (Pecq): « Ce n’est qu’un au revoir »

Assistante sociale de formation, Véronique Lambert était employée au CPAS avant de s’investir en politique dans le parti socialiste de sa commune, il y a une dizaine d’années. En 2012, son nom apparaît pour la première fois sur les listes, et la socialiste est directement élue et projetée au rang de conseillère communale dans la majorité. Un rôle qui fût réitéré après les élections de 2018.

Véronique Lambert sera prochainement remplacée au conseil communal. En tant que présidente de l’USC de Pecq, elle laisse également ses fonctions à un successeur, déjà désigné, David Dumalin. Ce dernier présidait déjà ActionS (groupe à tendance socialiste).

Rebondir autrement

"Nous avons connu une période compliquée récemment avec le potentiel départ de Jonathan Ghilbert. Il y a eu beaucoup de tensions. M’éloigner de la vie politique me fera du bien et me permettra peut-être de rebondir autrement, rien n’est figé, espère la conseillère communale. La vie politique n’est pas facile tous les jours, elle demande beaucoup de travail, mais elle est tellement enrichissante tant au niveau des rencontres que nous pouvons faire que des apprentissages."

Néanmoins, "ce n’est qu’un au revoir" a déclaré Véronique Lambert lundi soir à l’assemblée pecquoise. "J e me suis installée à Pecq il y a 20ans, investie également dans le comité des parents d’élèves de l’école communale. Je quitte aujourd’hui ma commune de cœur", exprime avec nostalgie la future habitante de la Cité des Hurlus qui s’imagine bien, un jour, revenir sur Pecq.