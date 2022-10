Durant deux jours, une cinquantaine d’auteurs ont présenté leurs livres. Pas de thématique précise mais bien un rassemblement généraliste où de nombreux styles étaient représentés. Des adultes, des enfants comme des ados étaient présents pour échanger avec de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires, et c’est là ce qui faisait le plus plaisir.

Des univers variés

Dans ce salon, les visiteurs ont rencontré des écrivains belges, mais aussi français, venus du Nord, de la région parisienne, de l’Indre…

Passionnés d’écriture depuis de nombreuses années ou depuis peu, ils étaient venus faire découvrir leurs univers variés: la poésie, le policier, la bibliographie romanesque, le fantastique, le polar pour juniors, la littérature jeunesse, etc. Le salon comptait également la présence d’auteurs locaux comme le Mouscronnois Jean-Sébastien Piers, qui présentait son premier roman fantastique.

À la sortie du château, l’avis des visiteurs était positif: "Le salon est vraiment intéressant, il a une âme. Le contact avec les auteurs est convivial. Ceux-ci donnent envie de découvrir leur roman en dévoilant quelques anecdotes. De plus, pour les enfants, il y a vraiment du choix, de belles histoires et illustrations !"

Étaient également présentées des réalisations par imprimante 3D, la création de marque-pages ainsi qu’une artisane en reliure de livres et une artiste en poésie de papier. D’autre part, Frédéric Delescaut exposait sa collection d’objets, des maquettes, d’images 3DC relatives au Titanic, dont c’est le 110e anniversaire du naufrage.

« Une demande existe pour ce type de salon »

Pour l’organisateur, le bilan est positif: "Cette année fut un peu plus calme que l’année dernière, avec entre 400 et 500 visiteurs. Je pense que plusieurs facteurs sont à prendre en considération, notamment le début des vacances scolaires et la crise financière. Cependant, cette édition fut plus riche en rencontres et en émotions. On a aussi beaucoup plus de retours valorisants des lecteurs car il y a un vrai contact. Cela nous conforte dans notre conviction qu’il existe une demande pour ce type de salon, car il y en a peu dans la région".