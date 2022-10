Le trésor cathédral s’est enrichi

Cadeau impérial

Nous avons déjà raconté l’histoire de cette croix de distinction des chanoines voici deux ans. Toutefois, un petit rappel s’impose. C’est en 1753, sous Marie-Thérèse d’Autriche que les chanoines se voient accorder différents privilèges et accessoires dont cette fameuse croix (de Malte) d’or, émail et améthyste, ornée d’un aigle bicéphale, avec en son centre une Vierge à l’avers et le monogramme de l’impératrice au revers. C’est l’orfèvre tournaisien Marc Lefebvre le Vieux qui est chargé de la commande (43 croix).

Lors de la Révolution française, ces bijoux disparaissent (seul le Cabinet aux médailles de l’Albertine en possède un exemplaire). Jusqu’au moment où, sortie d’un vide-grenier, une croix apparaît chez l’antiquaire Elsen (Bruxelles) qui la signale à Louis-Donat Casterman. Pasquier-Grenier emporte la vente publique (3 800 € frais compris) ; la restauration chez le joaillier Bellemans coûtera 1750 €.

Un combat de dix ans

Lorsqu’en 2012 les vestiges des quatre des dix tentures de l’Histoire de Jacob sont déroulés, les Amis de la cathédrale se mettent en campagne… Offertes par l’évêque Charles de Croÿ en 1554, ces tapisseries ont longtemps été exposées devant le triforium du chœur de la cathédrale. Elles ont échappé au pillage révolutionnaire mais on en a perdu toute trace après 1823.

Michel-Amand Jacques relate ces années de travail et de quête "durant lesquelles il faut trouver les 160 000€ que coûtera la restauration. Heureusement, le Crecit s’est chargé de la partie technique et au fil des ans, l’ensemble retrouve vie et couleurs". Deux de ces tentures sont visibles à ce jour, la Tunique ensanglantée et les Retrouvailles de Jacob et Joseph.