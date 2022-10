Elle se porte bien, elle n’a pas pris trop de rides, au contraire (rires). Quatre décennies, ça parait beaucoup mais l’ASBL est encore jeune ! On est plein de vie et d’envie ! Et je crois que les objectifs fondamentaux de La Prairie sont toujours raccord avec ceux que l’on poursuit aujourd’hui, sans doute plus que jamais.

Quels étaient ces objectifs ?

En 198, Bernard (Herlin) et Véronique (Van de Putte), qui sont toujours les coordinateurs de l’ASBL, ont lancé avec 2-3 amis étudiants en psychologie un projet de fin d’études. L’idée était de mettre en lien la nature, l’animal et les enfants et d’offrir un espace de rencontre, qui se voulait être une bulle d’air pour tous. C’est quelque chose qui est toujours d’actualité, alors que l’envie d’un retour à la terre est bien présente aujourd’hui.

La ferme d’animation est reconnue comme centre d’expression et de créativité (CEC), comme Maison de Jeunes (MJ) « verte », comme école de devoirs (sur le site de Dottignies), comme centre de vacances et elle assure aussi l’hébergement de groupes, l’accueil scolaire à la journée, et l’accueil de personnes handicapées ! À ses débuts, l’ASBL imaginait-elle avoir autant de cordes à son arc ?

Il y a 40 ans, le projet s’est développé dans le quartier du Bas-Voisinage à un petit kilomètre d’ici, et ne devait durer que quelques mois ! L’idée de départ n’était donc pas de faire ce que la Prairie est devenue. On peut dire que c’était d’abord une histoire d’étudiants passionnés qui s’est ensuite professionnalisée pour, ensuite encore, "s’institutionnaliser". Car il y a de fait désormais une gestion administrative conséquente pour faire tourner l’ASBL et faire vivre ses 30 salariés: c’est devenu, au fil des ans, une vraie entreprise à finalité sociale. Et l’un de nos challenges est de ne pas perdre l’image que l’on renvoie à nos publics, qui reste celle d’une équipe passionnée, à leur service.

Savez-vous estimer le nombre de visiteurs sur une année ?

On est à 20 000 "temps d’animation" par an. On entend par là une personne qui profite d’une animation chez nous ; ce qui ne fait pas 20 000 personnes différentes, puisque certaines reviennent plusieurs fois. C’est plus compliqué de mesurer la fréquentation en termes de personnes distinctes. Mais pour donner des idées de chiffres, la Maison de Jeunes, c’est quelque 400 membres réguliers sur l’année. Le centre de vacances représente environ 1 400 enfants le temps d’un été, sur nos deux sites de Mouscron et Dottignies.

Est-ce qu’à l’aube de sa quarantaine, l’ASBL a envie de modifier certaines choses ou de les développer ?

Modifier, non, car on est sereins et sûrs de nous par rapport aux objectifs. Mais, développer, oui. On souhaite contribuer davantage à la sensibilisation à divers sujets, en premier lieu le dérèglement climatique et les solutions de transition à trouver. Nous voulons participer au débat et donner l’occasion à nos publics d’en être acteurs. Parmi nos objectifs en tant que Maison de jeunes, il y a ainsi celui de faire de nos membres des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS). Cette ambition passe à nos yeux par une conscientisation environnementale.

Qu’est ce qui est devenu plus facile pour une ASBL comme la vôtre depuis 40 ans, et inversement ?

Il y a 40 ans, on a connu le développement de toutes nos reconnaissances officielles: on a été dans les "bons trains". Nous faisons ainsi partie des premières ASBL classées CEC ; on est aussi l’une des plus anciennes MJ. Même s’il y a de plus en plus de lourdeurs administratives liées à ces reconnaissances, on a la chance d’être déjà "dans les cases". Je pense que c’est plus compliqué pour les structures qui se développent maintenant de se faire reconnaître, d’avoir une part dans des enveloppes déjà un peu fermées.

A contrario, ce qui est plus facile maintenant, c’est qu’il existe des réseaux: on peut trouver des informations autour de nous beaucoup plus facilement ; on joue de partenariats non-stop dans tous les domaines dans lesquels on est. Ça permet de gagner du temps, de lancer des dynamiques à résonance plus large (voir cadrée ci-dessous).

Ce qui est resté une difficulté, ce sont les contrats de travail. Dans les premières années, il a fallu livrer bataille pour financer les 2-3 contrats nécessaires pour faire vivre le projet. Il y a eu une période plus calme, pendant deux décennies peut-être, et puis ici, avec la réforme APE (Aides à la Promotion de l’Emploi de la Région wallonne) qui conduit à une réduction des financements, ça va de nouveau être un peu plus "galère". Or une grosse partie de l’équipe est sous contrat APE et dépend grandement de cette enveloppe-là. On a la chance d’être une ASBL bien saine financièrement, mais cela risque de mettre à mal bon nombre de petites associations.