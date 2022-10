Janine Godinas partage avec vous le rêve de Julia au cabaret à Tournai avant Wavre, Namur et Bruxelles (vidéo)

Quand elle évoque son métier et son rôle dans ce cabaret des années 20 - sous le superbe chapiteau du Magic Mirrors implanté sur l’Esplanade de l’Europe, à Tournai, son regard pétille comme celui d’une ado qui vit son rêve d’enfant.

"Je veux faire du théâtre depuis que je suis toute petite", nous confie celle qui a vécu son enfance à Anseremme, dans une famille modeste, auprès de son papa comptable et de sa maman qui faisait les ménages. "Papa ne voulait pas que je devienne comédienne mais infirmière, alors je suis partie…. On s’est réconcilié après", ajoute-elle avec un sourire. De la comédie, elle a commencé à en apprendre quelques ficelles au sein de l’académie de Dinant avant de poursuivre au conservatoire de Namur où on lui a conseillé de se diriger vers celui de Bruxelles. Ce qu’elle fit alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans.

"Je suis arrivée seule avec ma valise dans la capitale, sans argent. J’ai trouvé une petite mansarde que je pouvais occuper contre un peu de ménage… La propriétaire était aussi une artiste et je crois qu’elle était sensible à ma situation, si bien que la tâche n’était pas trop lourde..."

Au conservatoire, on lui reprochera ses absences fréquentes car il fallait qu’elle assure des petits boulots pour vivre.

Sa formation une fois terminée, c’est au théâtre de l’enfance - dirigé par l’emblématique José Géal Toone - qu’elle a obtenu son premier contrat professionnel.

Pas une jeune première, fort heureusement...

En un peu plus de 60 ans, Janine n’a jamais cessé, passant notamment par le théâtre des Galeries ou effectuant aussi, lors d’un séjour en France, quelques prestations pour le cinéma (même si elle avoue que ce n’est pas son truc...).

"Finalement, j’ai eu beaucoup de chance de n’avoir jamais dû jouer les jeunes premières car mon physique ne convenait pas, ajoute-elle. J’ai très vite assumé des rôles de femmes mûres, c’est ce qui m’a sans doute permis de ne jamais connaître d’interruption dans mon métier…"

Et si Janine parle de métier, c’est parce qu’elle considère que jouer la comédie est un travail, au même titre que n’importe quel autre. Elle n’en tire pas de vanité particulière estimant que chaque boulot se veut respectable. À 81 ans, elle nous confie vouer une véritable admiration pour les circassiens dont elle a découvert le travail ardu grâce à l’univers du cirque, qu’ici, une vieille dame nous amène à découvrir à travers ses souvenirs d’enfance.

Un vrai spectacle de cirque aussi

Parmi les artistes qui entreront en piste: Alexandra Malter au hula hoop ©Charlotte en ville

Rien que le chapiteau vous met des étoiles plein les yeux ; le Magic Mirrors a été implanté sur l’Esplanade de l’Europe, et non sur la Grand-place comme c’est notamment le cas pour le Tournai Jazz Festival. Cela, notamment en raison de la fermeture de la rue des Maux qui rendait les déplacements compliqués lorsqu’il a fallu monter le chapiteau.

Dans cet univers de cabaret des années 20 s’exprimeront non seulement des musiciens et comédiens - dont Bruce Ellison à la fois acteur, musicien et magicien et le pianiste sonégien Druss Lecomte - mais aussi des circassiens actifs dans des domaines aussi différents que la jonglerie (Isabelle Dubois, Kevun Troussart), l’illusion (Martyn Chabry), les numéros aériens (tissus ou cerceaux - Irina Yakousheva, Bram de Beul, Alexandra Malter). Le tout, mis en scène par Jack Cooper. L’ASBL organisatrice de l’événement, Pastoo, n’est autre que celle qui met aussi sur pied Namur en mai et LaSemo.

Après Tournai (du 4 au 6 novembre), Julia au cabaret poursuivra sa tournée à Wavre, du 11 au 20 novembre, Namur du 25 novembre au 3 décembre, avant de terminer l’année dans la capitale, sur le site de Tour & Taxis, du 9 au 30 décembre.

D’autres infos sur la page FB Julia au Cabaret. Réservations au point info des Bastions à Tournai ou sur le site: https://cabaretjulia.be/